جمعی از دوستداران و دلدادگان به رهبر شهید امت در بیضا برای شرکت در مراسم وداع و تشییع به تهران و مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

اعزام عاشقان قائد شهید امت از بیضا به تهران و مشهد مقدس

اعزام عاشقان قائد شهید امت از بیضا به تهران و مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: تعدادی از عاشقان و دلدادگان به قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) با چهار دستگاه اتوبوس و بیش از ۲۰۰ خودروی شخصی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان از این شهرستان عازم تهران و مشهد می‌شوند.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: تمهیدات و پیش بینی‌ها برای اسکان زائران در تهران و مشهد مقدس اندیشیده شده و با مشارکت خیران موکب‌هایی در این استان‌ها برای پذیرایی از شرکت کنندگان برپا شده است.

فرمانده سپاه شهرستان بیضا بیان کرد: همچنین علاوه بر اعزام کاروان مراسم‌ ویژه‌ای در شهر و روستا‌های این شهرستان برگزار خواهد شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.