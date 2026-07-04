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جمعی از دوستداران و دلدادگان به رهبر شهید امت در بیضا برای شرکت در مراسم وداع و تشییع به تهران و مشهد مقدس اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: تعدادی از عاشقان و دلدادگان به قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنهای (ره) با چهار دستگاه اتوبوس و بیش از ۲۰۰ خودروی شخصی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان از این شهرستان عازم تهران و مشهد میشوند.
سرهنگ پاسدار تقیان افزود: تمهیدات و پیش بینیها برای اسکان زائران در تهران و مشهد مقدس اندیشیده شده و با مشارکت خیران موکبهایی در این استانها برای پذیرایی از شرکت کنندگان برپا شده است.
فرمانده سپاه شهرستان بیضا بیان کرد: همچنین علاوه بر اعزام کاروان مراسم ویژهای در شهر و روستاهای این شهرستان برگزار خواهد شد.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.