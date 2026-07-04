بخش تعاون با تکیه بر مشارکت عمومی و عدالت‌محوری، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد جمهوری اسلامی است و تلاش برای رساندن سهم این بخش به ۲۵ درصد، از اولویت‌های راهبردی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر ضرورت شکوفایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش تعاون، از هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد استان خبر داد.

مجتبی ظفری‌پور بیان کرد: بخش تعاون با تکیه بر مشارکت عمومی و عدالت‌محوری، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد جمهوری اسلامی است و تلاش برای رساندن سهم این بخش به ۲۵ درصد، از اولویت‌های راهبردی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان است.

وی افزود: استان خوزستان با بهره‌مندی از منابع غنی در حوزه‌های نفت، گاز، کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری، بستری بی‌نظیر برای فعالیت تعاونی‌های تولیدی و خدماتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص راهکار‌ها و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق این هدف گفت: برای دستیابی به این سهم ۲۵ درصدی، رویکرد‌های تحولی متعددی از جمله نوسازی و هوشمندسازی تعاونی‌ها، تسهیل در تامین مالی و اعتباری، توانمندسازی و آموزش تخصصی، پیوند تعاونی‌ها با زنجیره‌های ارزش و برندسازی و حمایت از فروش محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ظفری‌پور بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: حمایت از شکل‌گیری تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند بهره‌وری را در بخش‌های صنعتی و کشاورزی استان به شکل چشمگیری افزایش دهد.

مدیرکل تعاون خوزستان تصریح کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته با بانک‌های عامل، تلاش می‌شود مسیر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تعاونی‌های فعال که دارای طرح‌های توجیه‌پذیر اقتصادی هستند، تسهیل شود، همچنین استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای پوشش ریسک اعضای تعاونی‌ها در دستور کار است.

وی یکی از چالش‌های اصلی تعاونی‌ها را ضعف در مدیریت و بازاریابی عنوان کرد و گفت: با اجرای دوره‌های آموزشی هدفمند برای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌ها، به دنبال ارتقا سطح دانش فنی و مدیریتی فعالان این بخش هستیم.

ظفری‌پور ایجاد «تعاونی‌های تامین نیاز» و اتصال آنها به زنجیره ارزش صنایع بزرگ استان نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد را از راهکار‌های کلیدی دانست و افزود: این امر نه‌تنها باعث پایداری تعاونی‌ها می‌شود بلکه ضریب نفوذ آنها در اقتصاد کلان استان را تقویت می‌کند.

مدیرکل تعاون خوزستان خاطرنشان کرد: ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و حمایت از حضور تعاونی‌های خوزستانی در بازار‌های صادراتی به ویژه در کشور‌های همسایه، می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت افزایش سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد استان کمک شایانی کند.

وی از تمامی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خوزستانی دعوت کرد تا با بهره‌گیری از مزایای قانونی بخش تعاون، در مسیر توسعه اقتصادی استان مشارکت فعال داشته باشند.

در استان خوزستان بیش از پنج هزار تعاونی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.