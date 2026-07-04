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شنیدن صدای انفجار کنترل شده مربوط به امحای مهمات جنگ تحمیلی شوم در جنوب اصفهان احتمال میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ تحمیلی سوم در محدوده ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و محدوده شهر بهارستان از صبح امروز تا بعدازظهر برگزار میشود.
منصور شیشهفروش افزود: این عملیاتها باتلاش نیروهای تخصصی و رعایت کامل پروتکلهای ایمنی در حال اجراست.
وی گفت: از شهروندان تقاضا داریم هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.