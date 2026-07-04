به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال پیگیری شد و تیم فوتبال مصر موفق شد در ضربات پنالتی حریف خود استرالیا رو شکست بدهد. پس از این دیدار حسام حسن، سرمربی تیم فوتبال مصر، برد تیم خود رو به مردم فلسطین تقدیم کرد.

حسن در میکسدزون ورزشگاه به خبرنگار بیناسپورت گفت: «میخواهم از مردم فلسطین به خاطر حمایت و تشویقهایشان از تیم ملی مصر تشکر کنم. من این پیروزی و صعودمان را به آنها تقدیم میکنم.

با وجود تمام رنج‌هایی که مردم فلسطین میکشند، شاهد بودیم که چقدر از موفقیت ما خوشحال شدند. از خداوند میخواهیم که به آنها پیروزی عطا کند و شهدایشان را قرین رحمت سازد.

حسن پس از پایان بازی نیز با پرچم فلسطین اقدام به خوشحالی کرد.

مصر با غلبه بر استرالیا برای اولینبار از سال ۱۹۳۴ به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد. آنها در این مرحله به مصاف برنده آرژانتین و کیپورد میروند.