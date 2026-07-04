معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما برای پوشش مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و با توجه به اهمیت این رویداد تاریخی و جایگاه آن در عرصه رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات برای پوشش این مراسم در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش زنده مراسم از طریق شبکه‌های برون‌مرزی، استقرار گسترده خبرنگاران و گروه‌های خبری در محل برگزاری و نقاط مختلف کشور، مستندسازی ابعاد گوناگون این رویداد از طریق تولید گزارش‌ها و مستند‌های تصویری، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه‌های نوین، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی برای انتشار سریع و گسترده اخبار، تصاویر، ویدئو‌ها و محتوای چندرسانه‌ای، و اختصاص بخش عمده‌ای از جدول پخش و تولیدات خبری تمامی شبکه‌ها به پوشش این مراسم، از مهم‌ترین محور‌های تمهیدات معاونت برون مرزی است.

شبکه سحاب

گروه فرهنگ و معارف شبکه سحاب با نگارش پادکست «رهبر شهید» در ۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای و در اختیار قرار دادن آن به کانال‌های ۲۹ گانه شبکه سحاب برای زبان‌گردانی، تلاش کرد ابعاد مختلف شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهبر شهید را برای مخاطبان تبیین کند. همچنین، کانال‌ها و رادیو‌های مختلف این شبکه با تهیه و تولید برنامه‌های متنوع، با این رویداد تاریخی و ملی همراه شدند. کانال‌های انگلیسی، ارمنی، هوسا، چینی، آلمانی، قزاقی، فرانسه، ژاپنی، بنگلا، ایتالیایی، ترکی استانبولی، هندی، عبری، اسپانیایی، ملایو، سواحیلی، آران، روسی و پشتو و همچنین کانال‌ها و رادیو‌های دری، عربی، تالشی و ترکمنی، این مراسم را با تولید و انتشار بخش‌های خبری، گزارش، گزارش‌های میدانی، مصاحبه، میزگرد، تفسیر، ویدئوکست، ویدئوکامنت، پوستر ریلز، پادکست، برنامه‌های گفت‌وگومحور، برنامه‌های تولیدی، مستند، گالری عکس و ویدئو، زیرنویس، کلیپ، آنونس، بسته‌های صوتی، پوشش زنده مراسم تشییع و انتشار بیانات رهبری پوشش خواهند داد.

همچنین در این میان، برخی کانال‌ها و رادیو‌ها با پخش ویژه‌برنامه‌هایی همچون «امین امت»، «قائد امت»، «پدر امت»، «ایران مقتدر»، «در سوگ یار»، «جانم کلام»، «ابدی یول»، «دیدگاه»، «بازگشت به واقعیت»، «باخیش»، «یئنی سحر»، «جهان سیاست»، «سایرایاراولکام» و پادکست «رهبر شهید» و نیز پخش فیچر‌های «دیدار یار» و «رهبر من»، ابعاد مختلف این رویداد را برای مخاطبان تبیین خواهند کرد. تهیه گزارش‌های خبری از شهر‌های مختلف، گزارش‌هایی از افغانستان و پوشش تصویری و صوتی مراسم تهران نیز در دستور کار این رسانه‌ها قرار خواهد داشت. گفتنی است برنامه‌های خبر متنی، ویدئوکامنت، ویدئوکست، برنامه‌های گفت‌وگومحور و پوستر ریلز نیز در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهند شد.

شبکه پرس تی وی

نیوزروم شبکه پرس تی‌وی با تدارک پوششی گسترده و چندلایه، مراسم تشییع را به‌صورت زنده از نقاط مختلف ایران و منطقه پوشش خواهد داد. در تهران، این مراسم با حضور خبرنگاران، گزارشگران و کارشناسان شبکه به‌صورت زنده دنبال می‌شود و علاوه بر ارتباطات میدانی، کارشناسان حاضر در استودیو و همچنین تحلیلگران و مهمانان خارجی ابعاد مختلف این رویداد را بررسی خواهند کرد. همچنین مصاحبه‌های اختصاصی شبکه با مقامات، شخصیت‌ها و چهره‌های بین‌المللی که به مناسبت این مراسم انجام شده، در بخش‌های مختلف پخش خواهد شد. تهیه و تولید مستند‌هایی برای پخش در آینده یکی دیگر از اقدامات مهم پرس تی وی است.

این شبکه همچنین مراسم تشییع در قم، مشهد و عراق را با استقرار خبرنگاران خود در سه لوکیشن به‌صورت زنده پوشش می‌دهد تا مخاطبان در جریان جزئیات و حواشی این مراسم در نقاط مختلف قرار گیرند. علاوه بر این، آیین‌های وداع در حرم مطهر امام خمینی (ره) طی دو روز با حضور خبرنگاران و کارشناسان شبکه و از طریق ارتباطات زنده و گزارش‌های میدانی، متناسب با اهمیت و گستردگی برنامه‌ها، برای مخاطبان پوشش داده خواهد شد.

این شبکه همچنین در قالب برنامه‌های «ایران تودی»، «فلسطین محرمانه‌زدایی»، «اتریشن»، «ناتشل»، «مید استریم»، «اسپات‌لایت»، «آناسکریپتد»، «مسکو ریپورت» و برنامه صبح، به موضوع مراسم و ابعاد مختلف آن خواهد پرداخت.

شبکه سحر

تأمین برنامه شبکه جهانی سحر اقدام به تهیه و تولید مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های تأمینی با موضوع «رهبر شهید» کرده است. در این راستا، مستند‌های «حدیث زندگی»، «هزار و یک روز انقلاب»، «آرمان روح‌الله»، «عاشق خمینی»، «در لباس سربازی»، «دیوار‌های یخی»، «غیررسمی»، «جاذبه»، «لشکر زینبی»، «مردان دریا»، «روایت رهبری»، «روزی که با تو بودم»، «تغییر مأموریت»، «زهرا سادات» و «زندگی اینجاست» و همچنین «نماز آرمان دل‌ها» برای زبان‌گردانی در اختیار کانال‌های افغانستان، اردو، آذری، کردی و بالکان قرار خواهد گرفت.

کانال افغانستان سحر

کانال شبکه سحر از جمعه ۱۲ تیر با پخش برنامه زنده و با رویکرد آماده‌سازی فضا، با حضور گزارشگر و کارشناس در محل مصلای بزرگ تهران، پخش می شود. همچنین از امروز تا پایان جمعه ۱۹ تیر، کنداکتور این کانال به‌طور کامل به برنامه‌های زنده، پوشش مراسم و پخش برنامه‌های مرتبط در فواصل یک‌ساعته با حضور کارشناسان اختصاص خواهد داشت.

در این مدت، ۳ گزارشگر در تهران، یک گزارشگر در قم، ۳ گزارشگر در مشهد و یک گزارشگر در مرز «دوغارون»، مراسم، روند آماده‌سازی و برنامه‌های پس از مراسم را به‌صورت زنده و تولیدی پوشش خواهند داد و ارتباط‌های زنده در برنامه برقرار خواهند کرد.

همچنین پخش مستند‌های «این سال‌ها»، «در لباس سربازی»، «روزی که با تو بودم»، «پیام وفاداری مردم بیروت»، «ایستادگی ملت ایران از نگاه مردم یمن»، «دیدار صفرعلی احمدی شاعر افغان با رهبر انقلاب» (تولید کانال)، «دیوار یخی»، «زندگی اینجاست»، «آرمان روح‌الله»، «یک جاذبه»، «ایمان، جهاد، شهادت»، «روایت رهبری» و «غیررسمی» و نیز بخش های سخنان مهم و کلیدی رهبری متناسب با حوادث، در کنداکتور این کانال قرار خواهد گرفت.

در بخش برنامه‌های تأمینی، بیش از ۳۰ ویدئو بازتدوین شده است. همچنین ۵ ویدئو با عنوان «دل‌نوشته برای رهبری» تولید شده و بیش از ۱۵ گزارش تدوین‌شده از مصاحبه‌های مختلف شخصیت‌های افغانستانی درباره رهبر انقلاب با موضوعات گوناگون تهیه شده است که پخش خواهد شد.

در بخش تولیدات فضای مجازی نیز ویدئو‌های مختلف با موضوع رهبر انقلاب تدوین و آماده‌سازی شده است. همچنین چندویدئو مناسب فضای مجازی با نویسندگی مجزا برای این ایام تولید و تمامی اشعار شاعران افغانستان گردآوری، بازتولید و در قالب محتوای مجازی منتشر خواهد شد. علاوه بر این، پوستر‌های مختلف طراحی و منتشر خواهد شد.

در بخش مستند نیز دو گروه تولیدی، ساخت دو مستند مجزا را در دستور کار دارند؛ یک گروه مستندی از مرز دوغارون تا مشهد و مراسم تشییع و گروه دیگر مستندی از تهران تا مشهد تولید خواهد کرد.

کانال بالکان سحر

این کانال شبکه جهانی سحر نیز از ۱۲ تیر تا جمعه ۱۹ تیر با پخش برنامه‌های مختلف، مراسم را پوشش خواهد داد. برنامه‌های زنده این کانال از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت تهران روی آنتن خواهد رفت. در این برنامه‌ها، گفت‌و‌گو‌های تحلیلی با کارشناسان کشور بوسنی، گفت‌و‌گو‌های تحلیلی با کارشناسان حاضر در ایران، پخش زنده مراسم، گزارش‌های مردمی از کشور بوسنی، پلاتو‌های مجری، تصویرنریشن زنده، کلیپ و میان‌برنامه، بیانات رهبری، بخش خبری، برنامه‌های تأمینی و پخش مستند‌های «جاذبه»، «این سال‌ها»، «روزی که با تو بودم»، «در لباس سربازی» و «غیررسمی» گنجانده خواهد شد. همچنین کنداکتور فضای مجازی این کانال شامل پخش زنده مراسم از تلگرام، گزارش‌های مردمی از بوسنی، کلیپ‌های مربوط به رهبری، گالری تصاویر و تصویرنریشن خواهد بود.

کانال آذری سحر

از روز ۱۲ تا ۱۸ تیرماه، این کانال شبکه سحر با برنامه زنده «وداع باشکوه» همراه مخاطبان خواهد بود. این برنامه شامل بخش‌های مختلفی از جمله مداحی، پخش گزارش‌هایی از شهر‌های مختلف آذری‌نشین، تهران، قم و مشهد، تصاویر زنده، مصاحبه، خوانش پیام‌های مخاطبان، گفت‌و‌گو با مهمانان خارجی حاضر در مراسم، کلیپ‌های مناسبتی، نوحه‌خوانی و دیگر آیتم‌های مرتبط خواهد بود. همچنین پخش مستند‌های تأمینی و تولیدی از جمله «این سال‌ها»، «در لباس سربازی»، «روزی که با تو بودم» و... از دیگر برنامه‌های این کانال در این ایام خواهد بود. کانال آذری شبکه سحر همچنین در این بازه زمانی، برنامه‌های سیاسی «کمپاس» و «میز ترکیه» را نیز با موضوع و رویکرد مناسبتی پخش خواهد کرد.

کانال کردی سحر

کانال سحر کردی علاوه بر تولید برنامه‌ها و ویژه‌برنامه‌های متنوع، در برنامه پرمخاطب «ایستگاه» نیز به مراسم خواهد پرداخت. این برنامه از ۱۲ تا ۲۰ تیر، هر روز زنده از سیمای سحر کردی پخش خواهد شد و ضمن برقراری ارتباط زنده با خبرنگاران مستقر در شهر‌های تهران، قم و مشهد، با گزارشگران اعزامی به مناطق کردنشین و نیز گزارشگران مستقر در اربیل، سلیمانیه، بغداد، ترکیه و سوریه ارتباط زنده برقرار خواهد کرد.

این شبکه همچنین در قالب‌های مختلف برنامه‌سازی از جمله مستند، برنامه‌های گفت‌وگومحور، گزارش، کلیپ، سخنرانی، نوحه و مدیحه‌سرایی، ترانه و موسیقی، بخش‌های خبری و دیگر قالب‌های رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی، مراسم را پوشش خواهد داد. کانال سحر کردی همچنین ضمن تولید برنامه‌های ویژه برای این مناسبت، کتاب «خون دلی که لعل شد» را که توسط «کریم کلاشی‌فرد»، از همکاران این کانال، با عنوان «جاریکی‌تر یوسف» (بار دیگر یوسف) به زبان کردی ترجمه و منتشر شده است، در قالب پادکست و ویدئوکست برای پخش از رادیو، تلویزیون و فضای مجازی مرتبط با کانال کردی پخش خواهد شد.

کانال اردوی سحر

این کانال با پخش ویژه‌برنامه زنده «باید برخاست» از نخستین دقایق صبح تا پاسی از شب، در روز‌های برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید ایران» همراه مخاطبان خواهد بود. گفت‌و‌گو با کارشناسان داخلی و خارجی، ارتباط زنده با خبرنگاران حاضر در مراسم تشییع، پخش گزارش‌هایی از شهر‌های مختلف ایران و جهان و همچنین ارتباط زنده با شهر‌های قم، نجف، کربلا و مشهد، از بخش‌های مختلف این برنامه خواهد بود. همچنین ساخت مستند «برادران دور» با محوریت حضور مردم و اردوزبانان، پخش برنامه‌های تأمینی و زبان‌گردانی‌شده درباره زندگی رهبر شهید، پخش سخنان رهبر شهید، نماهنگ‌ها و مصاحبه‌های مردمی با مسلمانان پاکستان و هند درباره ارادت آنان به انقلاب و رهبر شهید، از دیگر برنامه‌های کانال اردوی شبکه سحر خواهد بود.

شبکه آی فیلم

این شبکه با پوشش زنده در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی و تولید مستند‌های کلوزآپ برای فضای مجازی، صفحات و پلتفرم‌های منتسب به شبکه، مراسم را برای مخاطبان پوشش خواهد داد. همچنین همزمان با برگزاری مراسم تشییع، پخش دوقاب نیز در دستور کار این شبکه قرار خواهد داشت.

علاوه بر این، این شبکه با پویش‌های «باید برخاست» و «روایت بدرقه» در زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با مخاطبان خود همراه خواهد بود.

شبکه خبری العالم

این شبکه معاونت برون مرزی در تلاش است تا با هدف پوشش گسترده و مستمر این رویداد، به مدت یک هفته ویژه‌برنامه‌های زنده و میدانی را از نقاط مختلف پخش کند. این پوشش شامل پخش زنده مراسم، ارتباط‌های مستقیم با خبرنگاران اعزامی، گزارش‌های میدانی، تحلیل‌های سیاسی و گفت‌و‌گو‌های ویژه خواهد بود. برای این منظور، تیم‌های خبری و مستند ساز به شهر‌های تهران، قم نجف، کربلا و مشهد اعزام می‌شوند تا آخرین تحولات و حال و هوای مراسم را به‌صورت زنده پوشش دهند.

یکی از بخش‌های مهم اقدامات شبکه العالم، گفت‌و‌گو‌های اختصاصی با میهمانان و هیئت‌های خارجی شرکت‌کننده در مراسم خواهد بود. همچنین کارشناسان و تحلیلگران از کشور‌های مختلف به‌صورت حضوری یا از طریق ارتباط زنده در برنامه حضور یافته و دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی این رویداد ارائه خواهند کرد. پخش مستند‌های مناسبتی و ضبطی از جمله «قائد»، «این سال‌ها»، «امام شهید»، «الخامنه‌ای شهید»، «کنت بیننا» و «روایت آقا» و نیز خبر‌های زنده و تفسیری، از دیگر برنامه‌های این شبکه خواهد بود.

شبکه العالم همچنین با بهره‌گیری از حضور مردم و دوستداران رهبر شهید از کشور‌های عراق، فلسطین و یمن، مستند‌هایی در این زمینه تهیه و منتشر خواهد کرد. تولید و پخش ویدئو، نماهنگ و وله‌های مناسبتی نیز از دیگر اقدامات این شبکه معاونت برون‌مرزی خواهد بود.

شبکه الکوثر

شبکه جهانی الکوثر با تولید و پخش ویژه‌برنامه «امام المقاومه؛ قوموا لله»، پوشش رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر جهان اسلام، آیین وداع و تشییع رهبر شهید، را در دستور کار خود قرار داده است. گفت‌و‌گو‌های ویژه با نخبگان و کارشناسان جهان عرب، پخش خبر، کلیپ و میان‌برنامه، گزارش‌های خبرنگاران بین‌المللی، گزارش‌های خبرنگاران ایران، تولید برنامه‌های گفت‌وگومحور و زنده از بیروت و قم، پخش برنامه «وعده صادق» و مستند‌های ضبطی و تأمینی، از مهم‌ترین اقدامات شبکه الکوثر خواهد بود. همچنین تولیدات اختصاصی سایت شامل خبر متنی، مقاله، عکس و ویدئوکامنت و نیز تولیدات فضای مجازی شامل ریلز، پوستر، خبر متنی، ویدئوکامنت، پست، استوری، گالری عکس و پخش زنده مراسم در صفحات مجازی شبکه، در دستور کار قرار خواهد داشت.

همچنین این شبکه شبکه با راه‌اندازی پویش «روایت آخرین وداع» از مخاطبان عراقی خود دعوت کرد تا تصاویر، فیلم‌ها و دلنوشته‌های خود از مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) را به اشتراک بگذارند.

با توجه به حضور اتباع خارجی در کشور برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، این شبکه تولید مستند‌هایی را نیز در دستور کار دارد که چند ماه پس از برگزاری مراسم پخش خواهند شد.

خبرگزاری تصویری ایران پرس

نخستین خبرگزاری تصویری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در دو بخش مجزا مراسم را پوشش خواهد داد. در بخش واحد پرتابل، پوشش زنده و کامل مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در شهر‌های تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد و همچنین پوشش کامل مراسم به‌صورت HD در دستور کار قرار دارد. در بخش واحد پخش نیز، پخش زنده این مراسم از آنتن خبرگزاری تصویری بین‌المللی ایران‌پرس برای مشترکان انجام خواهد شد.

علاوه بر این، خبرگزاری «ایران پرس» اعلام کرد تصاویر مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی را به‌صورت زنده، رایگان، با کیفیت HD و بدون لوگو (Clean Feed)، از طریق ماهواره (یوتل‌ست ۷۰B) در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد و استریم وب سایت این خبرگزاری نیز به منظور بهره برداری خبرگزاری‌های داخلی، به صورت کلین عرضه می‌شود.

شبکه هیسپان تی وی

شبکه هیسپان تی‌وی با تدارک پوشش ویژه و گسترده، مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید را به صورت زنده از ایران برای مخاطبان خود در سراسر جهان پخش می‌کند. این شبکه با استقرار خبرنگاران، گزارشگران و تیم‌های خبری در محل برگزاری مراسم، لحظه‌به‌لحظه رویداد را از تهران به صورت زنده پوشش خواهد داد. همچنین با برقراری ارتباط‌های میدانی و حضور کارشناسان در استودیو، ابعاد مختلف این مراسم از منظر سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این برنامه، مهمانان و تحلیلگران خارجی نیز با حضور در بخش‌های مختلف، دیدگاه‌های خود را درباره شخصیت و جایگاه امام شهید و بازتاب جهانی این مراسم ارائه خواهند کرد.

هیسپان تی‌وی علاوه بر پوشش زنده مراسم، مجموعه‌ای از تصاویر، گزارش‌ها و ویدئو‌های آرشیوی مرتبط با زندگی، فعالیت‌ها و مبارزات امام شهید را که از پیش تهیه شده است، در فواصل برنامه پخش می‌کند. این شبکه همچنین مراسم تشییع و آیین‌های وداع را در شهر‌های تهران، قم و مشهد به صورت زنده دنبال کرده و تلاش می‌کند با ارائه گزارش‌های میدانی و ارتباط‌های مستقیم، تصویری جامع از حضور گسترده مردم و فضای حاکم بر این رویداد مهم را به مخاطبان اسپانیایی‌زبان خود منتقل کند.

تور رسانه‌ای ویژه حضور خبرنگاران خارجی

مرکز رسانه‌ای صبح با هدف فراهم‌کردن امکان حضور و پوشش رسانه‌ای آیین وداع و تشییع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، تور ویژه‌ای را برای جمعی از خبرنگاران، مستندسازان و فعالان رسانه‌ای خارج از کشور برگزار می‌کند.

پس از استقبال گسترده فعالان رسانه‌ای بین‌المللی از تور‌های رسانه‌ای ویژه جنگ آمریکایی ـ صهیونی علیه ایران، مرکز رسانه‌ای صبح بار دیگر زمینه حضور جمعی از اصحاب رسانه خارج از کشور را در قالب یک تور رسانه‌ای ویژه فراهم کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت‌کنندگان از روز پنجشنبه وارد تهران شدند. در این برنامه، فعالان رسانه‌ای از کشور‌های مختلف حضور دارند و طیف متنوعی از رسانه‌ها شامل خبرنگاران، مستندسازان، عکاسان خبری و عکاسان حوزه جنگ در میان شرکت‌کنندگان دیده می‌شود. حاضران در این تور ضمن حضور در آیین‌های وداع و تشییع در تهران، در ادامه برنامه‌های رسانه‌ای پیش‌بینی‌شده در شهر‌های قم و مشهد را نیز دنبال خواهند کرد.

مرکز رسانه‌ای صبح اعلام کرده است که هدف از برگزاری این تور بین المللی، علاوه بر فراهم‌کردن امکان پوشش مستقیم مراسم، ایجاد فرصتی برای روایت میدانی و آشنایی نزدیک فعالان رسانه‌ای با ابعاد مختلف این رویداد تاریخی است.

همچنین در جریان این برنامه، بازدید‌هایی از برخی مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر در شهر‌های مختلف برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا خبرنگاران و مستندسازان حاضر بتوانند مشاهدات خود را از شرایط این مناطق ثبت و روایت کنند. این تور رسانه‌ای با حضور فعالان حوزه‌های مختلف خبری و تصویری، بستری برای انتقال روایت‌های میدانی از تحولات اخیر ایران به مخاطبان بین‌المللی فراهم می‌کند.