رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم از شناسایی و پلمب یک واحد صنفی به دلیل احتکار ۶ تن گندم، ارزن و قره‌ماش خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد صنفی را که اقدام به احتکار گندم کرده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی از این واحد صنفی، ۶ تن گندم، ارزن و قره‌ماش را که به صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم با بیان اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه از سوی کارشناسان حدود ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.