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طرح الگوی کشت جدید ذرت علوفهای در مرکز آموزشی و پژوهشی کبوترآباد شهرستان اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: اجرای این الگو میتواند مصرف لولههای آبرسانی تیپ را به میزان ۵۰ درصد یا به عبارتی هر هکتار بیش از ۳۰۰ میلیون ریال کاهش داده و از آن مهمتر مصرف آب را هم به میزان ۵۰ درصد در هکتار کمتر کند.
ترابی تاکید کرد علاوه بر این مزایا، این روش کاشت علاوه بر کاهش مصرف انرژی در واحد سطح به میزان چشمگیری تراکم علفهای هرز را نیز کاهش میدهد.
وی گفت: توسعه این روش کاشت در کشور میتواند صرفه جویی یک و نیم تا ۲ میلیارد متر مکعبی آب را همراه داشته باشد.