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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از پیشرفت قابلتوجه عملیات اجرای طرح هادی در بیش از ۶۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خبر داد و اعلام کرد که این طرحها با هدف بهبود زیرساختها و بسترسازی برای مهاجرت معکوس در ۱۳۲۲ روستا در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیرضا مقدم با تأکید بر اهمیت طرحهای هادی در توسعه کالبدی روستاها، گفت: آذربایجانغربی دارای ۲۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است که تلاش میکنیم با برنامهریزیهای مدون، سطح خدمات و کیفیت زندگی در این مناطق را ارتقا دهیم.
او درباره وضعیت اعتبارات سال جاری افزود: برای اجرای طرحهای هادی در سال جاری، ۳۱۴ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود که تاکنون ۲۹۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و عملیات اجرایی با نظارت فنی دقیق در روستاها جریان دارد.
مقدم در خصوص نحوه اولویتبندی روستاها برای اجرای این طرحها گفت: اولویت انتخاب روستاها بر اساس مصوبات کمیتههای برنامهریزی هر شهرستان تعیین میشود و بنیاد مسکن با رعایت استانداردهای فنی و متناسب با میزان تخصیص اعتبارات، طرح را پیش میبرد.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی در پایان، اجرای طرح هادی را فراتر از یک طرح عمرانی دانست و تصریح کرد: این طرحها نه تنها با هدف الگوسازی و بهبود وضعیت بهداشتی و فیزیکی روستاها انجام میشود، بلکه با تقویت زیرساختها، نقش مهمی در کاهش مهاجرت از روستا به شهر و تحقق مهاجرت معکوس ایفا میکند.