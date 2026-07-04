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مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان از اعزام سه تیم مستندسازی، تولید و پشتیبانی این مرکز به تهران، قم، مشهد و مسیرهای منتهی به آیینهای بدرقه «آقای شهید ایران» خبر داد تا روایتگر حضور مردم و پوشش رسانهای این مراسم باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، عماد محمدی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، از حضور گسترده عوامل این مرکز در پوشش رسانهای آیینهای بدرقه «آقای شهید ایران» خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری مراسم بدرقه در مصلای تهران، سه تیم تخصصی از صداوسیمای مرکز کرمان به استانهای محل برگزاری این آیینها اعزام شدهاند.
وی افزود: گروه نخست مستندسازی به تهیهکنندگی محمدحسین امیرماهانی، با یک تیم چهار نفره راهی تهران شده است و مأموریت دارد روایتهایی مستند از آیینهای بدرقه در تهران، قم و مشهد تهیه و تولید کند.
محمدی ادامه داد: گروه دوم مستندسازی به تهیهکنندگی علیرضا ذوالفقاری، حرکت خود را از کرمان آغاز کرده و در طول مسیر تا مشهد مقدس، با ثبت روایتهای مردمی، جلوههای همدلی و حضور عاشقانه مردم در بدرقه، مستندی از این سفر تولید خواهد کرد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان با اشاره به اعزام سومین گروه اظهار کرد: تیم فنی، تولید و پشتیبانی این مرکز نیز با ۲۷ نفر نیرو و به تهیهکنندگی علی عسکریزاده راهی مشهد مقدس شده است تا با استقرار تجهیزات و ظرفیتهای فنی، زمینه پوشش تصویری مطلوب و انعکاس شایسته آیین بدرقه «امام شهید» را فراهم کند.
وی تأکید کرد: صداوسیمای مرکز کرمان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خبری، مستندسازی و فنی،رادیو و فضای مجازی تلاش خواهد کرد لحظهبهلحظه این رویداد را برای مخاطبان در سراسر کشور روایت و ماندگار کند.