استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی از زائران مراسم وداع رهبر شهید، گفت: همه امکانات استان باید برای اسکان رایگان و شایسته مسافران بسیج شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به تشکیل ۱۸ کمیته تخصصی برای برگزاری مراسم وداع و بدرقه، گفت: کمیته اسکان با مسئولیت کامل آموزش و پرورش فعالیت می‌کند و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکانات خود را برای اسکان زائران بسیج کنند.

هاشمی با بیان اینکه از روز‌های آینده، استان میزبان حجم زیادی از زائران عبوری به مقصد مشهد خواهد بود، افزود: اسکان زائران باید به صورت کاملاً رایگان و با فراهم کردن امکانات مناسب از جمله سیستم سرمایشی و شرایط مطلوب رفاهی باشد و هیچ دستگاهی نباید در این زمینه کوتاهی کند.

استاندار، برگزاری مطلوب امتحانات نهایی را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به تأثیر مستقیم سوابق تحصیلی در کنکور، همه دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای تأمین برق پایدار، اینترنت، تجهیزات و امکانات مورد نیاز حوزه‌های امتحانی همکاری کامل داشته باشند.

وی همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های تابستانی باید با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، اداره کل ورزش و جوانان و سایر نهاد‌های فرهنگی و با محوریت مهارت‌آموزی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شود.

استاندار خراسان جنوبی توسعه آموزش‌های مهارتی را از برنامه‌های مهم استان دانست و خواستار تسریع در راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، از جمله در مجموعه فولاد قائنات، شد و بر استفاده از ظرفیت صنایع برای تربیت نیروی انسانی ماهر تأکید کرد.

هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی در بیرجند، گفت: افزایش سرانه آموزشی در مرکز استان باید با جدیت دنبال شود و تکمیل طرح های مدرسه‌سازی و پژوهش‌سرا‌ها در اولویت قرار گیرد.

وی بر بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، خیران و مشوق‌های مالیاتی برای تجهیز هنرستان‌ها و مراکز آموزشی تأکید کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست روند واگذاری زمین برای احداث مدارس جدید را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره آزمون‌های سمپاد و مدارس استعداد‌های درخشان، گفت: مقرر شده یکی از راهکار‌های پیشنهادی استان برای برقراری عدالت در این آزمون‌ها اجرایی شود.

هاشمی با اشاره به تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس آزاد افزود: در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مقرر شد اعتبار لازم برای پرداخت حقوق و بیمه سه‌ماهه تابستان این معلمان تأمین شود تا دغدغه آنان برطرف و از ظرفیت این نیرو‌ها در برنامه‌های آموزشی استفاده شود.

وی گفت: افزایش سرانه فضای آموزشی در بیرجند همچنان باید با جدیت بیشتری دنبال شود و لازم است اولویت ساخت مدارس به مناطقی اختصاص یابد که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با اشاره به درآمد‌های اختصاصی آموزش و پرورش، خواستار هزینه‌کرد این منابع در همان حوزه آموزشی شد و گفت: این ظرفیت می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تجهیز مدارس و اجرای طرح‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

هاشمی همچنین بر تسریع در واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی مدرسه حیات طیبه در بیرجند تأکید کرد و گفت: رفع موانع اداری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز طرح های خیرساز، موجب افزایش اعتماد خیران و تسریع در توسعه فضا‌های آموزشی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم با تشریح مهم‌ترین اقدامات آموزش و پرورش از آغاز اجرای طرح «شهید رجایی» برای زیباسازی ۸۰۰ کلاس درس در سطح استان با مشارکت گروه‌های جهادی، بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی خبر داد.

مرتضوی انعقاد تفاهم‌نامه ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در بیرجند، برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اوقات فراغت تابستان، قرار گرفتن خراسان جنوبی در جمع استان‌های برتر کشور در اجرای امتحانات آموزش مجازی دوره اول متوسطه، کسب رتبه برتر در طرح مهر و همچنین موفقیت استان در اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش را از دیگر دستاورد‌های این مجموعه عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از آغاز رسمی فعالیت پایگاه‌های اوقات فراغت خبر داد و گفت: افتتاحیه این برنامه‌ها در شهرستان سرایان برگزار می‌شود و تمامی مراکز مجری در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند.

مرتضوی با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها اندیشیده شده است، گفت: ۷۰ حوزه امتحان نهایی در سطح استان پیش‌بینی شده و با احتساب داوطلبان ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی، احتمال افزایش تعداد حوزه‌ها وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: برای تجهیز حوزه‌های امتحانی نیز اعتبارات قابل توجهی صرف خرید دستگاه‌های تکثیر، تجهیزات حفاظتی، دستگاه‌های سیگنال‌یاب، کاغذ و سرویس تجهیزات شده است.

مرتضوی مهم‌ترین نیاز آموزش و پرورش در این بخش را تأمین موتور برق برای حوزه‌های امتحانی عنوان کرد و گفت: سال گذشته با همکاری هیئت‌های مذهبی، شرکت توزیع برق و استقرار ژنراتور‌های سیار، آزمون‌ها بدون مشکل برگزار شد و امسال نیز انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط برای تأمین این تجهیزات همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های تقویت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی گفت: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در پژوهش‌سرا‌ها علاوه بر توسعه فرهنگ انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند منبع درآمد پایداری برای این مراکز است و سال گذشته نیروگاه خورشیدی در بیش از ۳۰ مدرسه استان راه‌اندازی شد که این طرح با مشارکت خیرین در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.