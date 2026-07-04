در راستای خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان استان، در سه ماهه امسال، میزان ۱۰۷۲۹ تن انواع نهاده دامی و کشاورزی توسط شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بین کشاورزان و دامداران استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر تعاون روستایی استان گفت: این مقدار نهاده‌های کشاورزی و دامی شامل کنسانتره، جو، سبوس، سویا، ذرت، یونجه، کاه و کلش، کود، سموم دفع آفات نباتی و بذور مختلف بوده که از این مقدار، به میزان ۶۹۹۹ تن نهاده دامی و ۳۷۳۰ تن نهاده کشاورزی تامین و توسط شبکه تعاون روستایی استان توزیع شد.