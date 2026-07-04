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صدور مجوزهای جدید صنعتی از ابتدای امسال در خراسان جنوبی زمینه سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی را در این بخش فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صمت استان گفت: از ابتدای امسال ۵۲ جواز تاسیس صنعتی در استان صادر شده که زمینه سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی در این حوزه را فراهم کرده است.
پارسا افزود: با بهره برداری از این واحدهای صنعتی پیش بینی میشود برای هزار و ۶۱۸ نفر شغل جدید در بخش صنعت استان ایجاد شود.
وی گفت: این جوازهای تاسیس در حوزههای مواد شیمیایی مانند هیدروکربن، فرآوری مواد معدنی مانند پودر باریت، بنتونیت، کنسانتره سرب و روی، پودر هماتیت، مس کاتدی، شمش طلا و مصالح سنگی صادر شده است.
مدیرکل صمت استان افزود: بیشتر این جوازهای تاسیس در شهرستانهای بیرجند، قاین و طبس صادر شده است.