به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صمت استان گفت: از ابتدای امسال ۵۲ جواز تاسیس صنعتی در استان صادر شده که زمینه سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی در این حوزه را فراهم کرده است.

پارسا افزود: با بهره برداری از این واحد‌های صنعتی پیش بینی می‌شود برای هزار و ۶۱۸ نفر شغل جدید در بخش صنعت استان ایجاد شود.

وی گفت: این جواز‌های تاسیس در حوزه‌های مواد شیمیایی مانند هیدروکربن، فرآوری مواد معدنی مانند پودر باریت، بنتونیت، کنسانتره سرب و روی، پودر هماتیت، مس کاتدی، شمش طلا و مصالح سنگی صادر شده است.

مدیرکل صمت استان افزود: بیشتر این جواز‌های تاسیس در شهرستان‌های بیرجند، قاین و طبس صادر شده است.