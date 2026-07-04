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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت رهبر شهید، بسیاری از فتنهها و توطئههای دشمنان در سالهای گذشته را به وحدت ملی، همدلی و همبستگی تبدیل کرد و نشان داد ایشان در زمان شهادت هم موجب افتخار ایران اسلامی بوده و هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حمیدرضا حاجیبابایی امروز ۱۳ تیرماه در آیین بزرگداشت رهبر شهید در خرمآباد اظهار کرد: شهادت رهبر شهید نه تنها مسیر انقلاب اسلامی را متوقف نکرد بلکه موجب افزایش انسجام ملی، ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقهای و جهانی، تقویت جبهه مقاومت و تثبیت اقتدار ایران شد.
وی به دیدارهای اخیر خود با رؤسای مجالس کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: همگی آنان اذعان داشتند که ایران امروز نسبت به گذشته به کشوری متفاوت، تاثیرگذار و تعیینکننده در معادلات جهانی تبدیل شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در نگاه بسیاری از ملتها نماد مقاومت، عزت، استقلال و ایستادگی است و جایگاه آن در منطقه و جهان نسبت به گذشته به شکل محسوسی ارتقا یافت.
حاجیبابایی با اشاره به تحولات منطقه گفت: بسیاری از رخدادهای منطقه بدون در نظر گرفتن نقش جمهوری اسلامی قابل تحلیل نیست و حتی کشورهایی که پیشتر در برابر محور مقاومت قرار داشتند اکنون به نقش تعیینکننده ایران اذعان دارند.
وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی نتیجه مقاومت، ایستادگی و خون شهدا است افزود: اگر رهبر شهید در برابر دشمن عقبنشینی میکرد امروز خبری از عزت ملت ایران و اقتدار جمهوری اسلامی نبود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه نشان داده عزت ملتها نه با سازش و عقبنشینی در برابر زیادهخواهی دشمنان بلکه از مسیر ایستادگی، مقاومت و حفظ استقلال به دست میآید.
حاجیبابایی با تأکید بر اینکه حفظ نظام به معنای حفظ مردم است، اظهار کرد: حفظ نظام، تأمین رفاه مردم، گسترش عدالت، رفع تبعیض، مبارزه با فساد، خدمت صادقانه به مردم و حرکت در مسیر اسلام، انقلاب و آرمانهای شهدا است و هر جا ضعف و کاستی وجود دارد، ناشی از عملکرد برخی مدیران است و نباید آن را به حساب اسلام، انقلاب یا نظام گذاشت.
وی افزود: مسئولان باید با تمام توان برای رفع مشکلات اقتصادی، بهبود معیشت مردم، مقابله با تبعیض و فساد و افزایش کارآمدی نظام مدیریتی کشور تلاش کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن از تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ اقتصادی بیم دارد، اظهارکرد: اگر تحریم، فشار و دشمنیهای آمریکا وجود نداشت، جمهوری اسلامی ایران با ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی خود میتوانست در مدت کوتاهی به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود با این وجود ملت ایران امروز برای حفظ استقلال، عزت و پیشرفت کشور ایستاده است و این مسیر با مقاومت ادامه خواهد یافت.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: هر جا مسئولان بر اساس رهنمودهای رهبری حرکت کردهاند، کشور به موفقیت رسیده و هر جا از این مسیر فاصله گرفتهاند، با مشکلات بیشتری مواجه شدهاند.
وی، مدیریت رهبر شهید انقلاب را در عبور کشور از بحرانهای مختلف تعیینکننده دانست و افزود: مدیریت هوشمندانه، شجاعانه و قاطع ایشان بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کرده و مسیر انقلاب را در سختترین شرایط حفظ کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین حضور مردم در صحنههای مختلف را مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه خود از آرمانهای انقلاب، نظام و شهدا دفاع کردهاند و این سرمایه بزرگ باید حفظ شود.
حاجیبابایی با تأکید بر حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: همه جریانها، مسئولان، نخبگان و مردم باید منافع ملی، رهنمودهای رهبری و آرمانهای انقلاب را محور حرکت خود قرار دهند، زیرا عزت، پیشرفت و آینده کشور در گرو همدلی، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم است.
وی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، رسانهها و صاحبان قلم خواست با تبیین و روایت صحیح دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقش رهبر شهید و اقتدار امروز ایران، مانع از تحریف واقعیتها شوند.
حاجیبابایی همچنین بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم توسعه و برنامههای آموزشی کشور تأکیدکرد و گفت: ایران امروز باید متناسب با جایگاه جدید خود در عرصه جهانی برنامهریزی و نظام آموزشی و دانشگاهی نیز باید نیروهای انسانی متناسب با این جایگاه را تربیت کند.