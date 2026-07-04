روند احیای واحد‌های راکد، رفع موانع تولید و حمایت از صنایع دانش‌بنیان در سه واحد صنعتی شاخص آذربایجان غربی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هیأت حمایت از صنایع کشور در ادامه سفر به آذربایجان‌غربی با بازدید از سه واحد صنعتی شاخص استان، روند احیای واحد‌های راکد، رفع موانع تولید و حمایت از صنایع دانش‌بنیان را بررسی کرد؛ اقدامی که در راستای سیاست‌های استاندار آذربایجان‌غربی در توسعه صنعتی و حفظ اشتغال در استان انجام شد.

هیأت حمایت از صنایع کشور با همراهی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی از شرکت نورد لوله ارومیه بازدید و راهکار‌های جلوگیری از توقف فعالیت این واحد صنعتی را بررسی کرد؛ در این بازدید، بر ضرورت تسریع در بازگشت مطالبات و اتخاذ تدابیر حمایتی برای حفظ تولید و اشتغال تأکید شد.

این هیأت همچنین از یک واحد صنعتی بازدید کرد؛ مجموعه‌ای که پس از ۱۸ سال رکود، با سرمایه‌گذاری جدید و ورود تجهیزات مدرن، اکنون به پیشرفت ۷۰ درصدی در مسیر احیا رسیده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری مجدد، زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم کند.

در ادامه اعضای هیأت ازیک واحد دانش‌بنیان نیز بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که با تکمیل زنجیره تولید، طراحی و ساخت تجهیزات پلیمری و حضور در بازار‌های داخلی و خارجی، به عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص صنعتی و الگویی برای توسعه و احیای صنایع کشور مورد توجه قرار گرفت.