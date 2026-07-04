معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی در حفاظت از گوزن زرد ایرانی گفت: توسعه پژوهش‌های تخصصی، مدیریت علمی جمعیت و استفاده از فناوری‌های نوین، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از این گونه در معرض خطر دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عادل مولا اظهار کرد: در نشستی، طرح تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی در منطقه دشت ناز با بهره‌گیری از روش‌های نوین از جمله لقاح مصنوعی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و ابعاد فنی، اجرایی و الزامات آن با حضور متخصصان ارزیابی شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ادامه داد: همچنین طرح پژوهشی ارزیابی جامع جمعیت و عوامل موثر بر پویایی گوزن زرد ایرانی مطرح و بر ضرورت اجرای مطالعات علمی دقیق به منظور پایش مستمر وضعیت جمعیت این گونه ارزشمند تأکید شد.

مولا تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت نر‌های مازاد در مراکز تکثیر و نگهداری از دیگر محور‌های مهم این نشست بود که در این خصوص، گزینه‌های مدیریتی مختلف با هدف حفظ تعادل جمعیتی و ارتقای کیفیت ژنتیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی استان‌ها در حوزه حفاظت، تکثیر و مدیریت زیستگاه‌های گوزن زرد ایرانی بررسی شد و بر لزوم هماهنگی بیشتر بین استان‌ها و تقویت رویکرد‌های علمی و یکپارچه در مدیریت این گونه تأکید شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با اشاره به اهمیت حفاظت از گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از گونه‌های در معرض خطر، بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی، توسعه برنامه‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی کشور در راستای صیانت از این گونه ارزشمند تاکید کرد.

جنگل‌های کرخه و دز آخرین بازمانده جنگل‌های نیمه گرمسیری دنیا هستند که در گذشته از سوریه تا ایران وسعت داشته‌اند و این ۲ پارک زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی در خوزستان است. با توجه به اینکه این گونه جانوری ارزشمند در معرض خطر انقراض است، اقدام‌های گسترده‌ای برای حفاظت و تکثیر این گونه حیوانی طی سال‌های اخیر انجام شده است.

گوزن زرد ایرانی که با نام علمی «Dama mesopotamica» شناخته می‌شود، زیرگونه‌ای از گوزن زرد اروپایی است که در حال حاضر از گونه‌های در معرض خطر است و در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از جمعیت و منابع طبیعی قرار دارد.