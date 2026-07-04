مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، با بازتاب گسترده‌ای و پوشش زنده رسانه‌های کشور‌های غرب آسیا همراه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های عربی با تمرکز بر پوشش مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران در مصلای تهران، این مراسم را به صورت زنده و لحظه به لحظه رصد کردند.

رسانه‌های منطقه و جهان به ویژه رسانه‌های کشور‌های عربی با تمرکز بر اخبار مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران به پوشش حضور گسترده مردم در این مراسم پرداختند.

خبرگزاری آناتولی ترکیه از مراسم وداع با رهبر شهید

خبرگزاری آناتولی ترکیه از مراسم وداع با رهبر شهید گزارش داد : حضور میلیونی مردم نشانه ای از حمایت از استقلال ایران است.

خبرگزاری آناتولی حضور مردم در مراسم ادای احترام و تشییع پیکر رهبر شهید ایران را چشمگیر توصیف کرده و آورده است: آیین گردهمایی مردم ایران برای ادای احترام به پیکر رهبر این کشور، صبح شنبه 4 ژوئیه با حضور جمعیت انبوه در مصلای تهران آغاز شد.

خبرگزاری آناتولی ازدحام جمعیت در مسیرهای منتهی به مصلی و خطوط متروی پایتخت بسیار گسترده توصیف کرده و آورده است: مقامات حاضر در این مراسم، این حضور میلیونی مردمی را نشانه‌ای از حمایت از استقلال کشور و پاسخی به مخالفان توصیف کردند.

بازتاب گسترده مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در مطبوعات ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، مراسم تشییع رهبر شهید، از مهم‌ترین موضوعات مطبوعات ترکیه تبدیل شده و بسیاری از روزنامه‌های سراسری این کشور با اختصاص تیتر، عکس و گزارش‌های ویژه، به پوشش این رویداد پرداختند.

اغلب روزنامه‌ها با تأکید بر حضور مقام‌ها و هیئت‌های رسمی از بیش از ۱۰۰ کشور، این مراسم را یکی از گسترده‌ترین آیین‌های رسمی و بین‌المللی سال‌های اخیر توصیف کردند.

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع نیز از دیگر محور‌های اصلی پوشش رسانه‌ای است و شماری از روزنامه‌ها با استفاده از تعابیری مچون «تشییع قرن»، این مراسم را رویدادی تاریخی و کم‌نظیر ارزیابی کردند.

روزنامه آیدینلیک با واژه «تشییع قرن» از مراسم وداع با رهبر شهید یاد کرده و حضور مقامات از صد کشور در مراسم را در تیتر یک خود آورده است.

روزنامه حریت از حضو گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داده و نوشته است که «مردم ایران فوج فوج برای وداع با رهبر خود در این مراسم حاضر میشوند.»

روزنامه قرار از واژه «بدرقه میلیونی» برای مراسم وداع با رهبر شهید استفاده کرده است.

روزنامه ینی شفق نیز حضور گسترده مردم را در مراسم وداع با رهبر شهید تیتر کرده است.

بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید ایران در غرب آسیا بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید ایران در غرب آسیا بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید ایران در غرب آسیا بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید ایران در غرب آسیا

«تشییع قرن»

مراسم تشییع پیکر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فقید ایران که در اولین حمله آمریکایی- اسرائیلی در جنگ به شهادت رسید ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اینترنتی العربی الجدید؛ دیروز جمعه هیئت‌های خارجی برای شرکت در مراسم وداع آیت الله خامنه‌ای و تشییع پیکر وی وارد ایران شدند. این مراسم قرار است امروز شنبه- ۴ ماه پس از ترور ایشان در ۲۸ فوریه گذشته در سن ۸۶ سالگی- در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار شود. همچنین جمعیت بسیار زیادی از استان‌ها و شهر‌های مختلف ایران برای شرکت در مراسمی که مقامات ایران آن را «تشییع جنازه قرن» توصیف می‌کنند خود را به پایتخت ایران رساندند.

مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه‌ای از امروز شنبه آغاز می‌شود و تا ۶ روز ادامه دارد و در مناطق مختلف ایران برگزار می‌شود. در کشور همسایه عراق هم مراسم عزا برگزار می‌شود. قرار است مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران پس از پایان مراسم تشییع جنازه از سر گرفته شود. مذاکره کنندگان روز پنج شنبه اعلام کردند-پس از برگزاری یک دور از مذاکرات در دوحه در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در منطقه- زمان نشست آینده در سریعترین وقت ممکن تعیین خواهد شد.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز جمعه توافق کردند به زودی دیداری در واشنگتن داشته باشند این اقدام در بحبوحه تنش‌های قابل توجهی است که در روابط میان این دو بر سر توافق‌های آمریکا با ایران به وجود آمده است.

روزنامه «نیویوک تایمز» به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکا اعلام کرد واشنگتن معتقد است در حالی که آمریکا برای دستیابی به توافق پایان دادن جنگ در منطقه، مذاکرات دشواری را با ایران پیش رو دارد اسرائیل ممکن است در حال برنامه ریزی برای ترور مذاکره کنندگان ایرانی باشد.

این منبع اظهار داشت نگرانی‌های آمریکا عمدتا بر احتمال هدف قرار گرفتن عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده کشورش را برعهده دارد متمرکز است. «نیویورک تایمز» به نقل از برخی مقامات فاش کرد که واشنگتن گامی فراتر برداشته است و از کشور‌های منطقه خواست تا به ایران درباره هدف قرار گرفتن مقامات ایرانی از طرف اسرائیل هشدار دهند. در همین راستا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه عصر دیروز جمعه از باگشت ناو هواپیمابر «شارل دوگل» پس از چند هفته استقرار در خاورمیانه و گذاشتن تجهیزات دریایی مخصوص مین روبی نزدیک تنگه هرمز، به بندر تولون در جنوب فرانسه خبر داد و این اقدام را پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران «تحولی مثبت» توصیف کرد.

مراسم وداع، تیتر یک رسانه سعودی «الشرق‌الاوسط»

روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط تیتر یک خود را به خبر حضور دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مراسم وداع با رهبر شهید اختصاص داد.

پس از استقرار پیکر‌های مطهر، مراسم ادای احترام میهمانان و مسئولان خارجی آغاز شد و هیئت‌های مختلف با حضور در محل برگزاری مراسم، به رهبر شهید انقلاب و شهدای همراه ادای احترام کردند که هیئتی از عربستان نیز در این مراسم شرکت کرده بود.