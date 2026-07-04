به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز تا اواخر هفته صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

حمیدی با اشاره به اینکه امروز شنبه و فردا یکشنبه در ساعات بعداز ظهر و شب در دامنه‌ها و ارتفاعات استان وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران وجود دارد افزود: سایر مناطق استان با جو نسبتا پایدار همراه خواهد بود.

وی گفت: از دوشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار و با روند افزیشی دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز ساری با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.