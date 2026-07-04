به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: همزمان با مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، مراسم جاماندگان بدرقه و وداع قائد شهید امت در شهر‌های مختلف خوزستان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار عادل ساری افزود: این مراسم با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی خوزستان روز دوشنبه پانزدهم تیر ماه در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد و یک بار دیگر مردم بصیر خوزستان میثاق و بیعت دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌کنند.