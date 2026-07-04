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معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد پروژه ساماندهی محور دماوند- انقلاب–آزادی از مدتها پیش در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی تصریح کرد: این طرح پیش از رویدادهای اخیر و تعیین این محور به عنوان مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران و در چارچوب برنامههای مصوب قرارگاه سیما و منظر شهری شهرداری تهران تعریف و برای اجرا برنامهریزی شده بود.
گودرزی افزود: پروژه ساماندهی محور دماوند–انقلاب–آزادی با هدف بهسازی چهره پایتخت، ارتقاء سیما و منظر شهری و ساماندهی المانهای شهری، از مدتها قبل در زمره پروژههای اولویتدار قرارگاه سیما و منظر شهری قرار گرفته و اجرای آن مطابق برنامه زمانبندی مصوب در حال انجام است.
گودرزی ادامه داد: بر اساس طرحهای کارشناسی و مصوبات موجود، جمعآوری نردهها و جداول میانی در بخشهایی از محور انقلاب و آزادی از پیش پیشبینی شده بود تا ضمن ایجاد تحول در منظر شهری، زمینه جانمایی فلاورباکسهای جدید، توسعه فضای سبز خطی و ارتقای کیفیت بصری این محور فراهم شود.
گودرزی با بیان اینکه تمامی مراحل اجرای این پروژه بر پایه مطالعات تخصصی و برنامهریزیهای انجامشده صورت میگیرد، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، بهسازی چهره پایتخت، ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و ایجاد محیطی زیباتر، منظمتر و مطلوبتر برای شهروندان است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: روند اجرای پروژه ساماندهی محور دماوند-انقلاب–آزادی مطابق برنامههای مصوب مدیریت شهری ادامه خواهد داشت.