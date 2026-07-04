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مراسم وداع با آقای شهید ایران از بامداد امروز با حضور میلیونی عاشقان عزادار و پیروان رهبر فقید انقلاب اسلامی در مصلی تهران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبحگاه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ پیکر قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی و سایر اعضای شهید خانواده ایشان در جایگاه اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران قرار گرفت تا میعادگاه حضور عاشقان و عزادارانی باشد که برای وداع با قائد شهیدشان حضور پیدا کردهاند.
داغداران و جانفدایان خامنهای بزرگ وداع با رهبر شهید خود را به صحنههایی از بینظیرترین رویداد در تاریخ بشریت تبدیل کردهاند.
سوگوارانی که با حضورشان، پای بندی به آرمانهای انقلاب و زعیم عالیقدرشان را بر فراز قلههای وفاداری و مقاومت و ایثار فریاد میزنند.
میلیونها عاشق برای حضور در میعادگاه مصلی تهران دست از پا نمیشناسند چرا که امروز پیکر مردی را در خود جای داده است که برای این امت اسلامی ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای میهن و اسلام به شهادت رسید و اینک عاشقان دلداده آن زعیم بزرگوار آمدهاند تا وداعی پرشور و بی نظیر را با پدر امت در تاریخ به ثبت برسانند.
بی نظیرترین مردم از سراسر جهان در پیکر آقای خود گرد هم آمدهاند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.
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