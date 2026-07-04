به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبحگاه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ پیکر قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و سایر اعضای شهید خانواده ایشان در جایگاه اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران قرار گرفت تا میعادگاه حضور عاشقان و عزادارانی باشد که برای وداع با قائد شهیدشان حضور پیدا کرده‌اند.

داغداران و جانفدایان خامنه‌ای بزرگ وداع با رهبر شهید خود را به صحنه‌هایی از بی‌نظیرترین رویداد در تاریخ بشریت تبدیل کرده‌اند.

سوگوارانی که با حضورشان، پای بندی به آرمان‌های انقلاب و زعیم عالیقدرشان را بر فراز قله‌های وفاداری و مقاومت و ایثار فریاد می‌زنند.

میلیون‌ها عاشق برای حضور در میعادگاه مصلی تهران دست از پا نمیشناسند چرا که امروز پیکر مردی را در خود جای داده است که برای این امت اسلامی ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای میهن و اسلام به شهادت رسید و اینک عاشقان دلداده آن زعیم بزرگوار آمده‌اند تا وداعی پرشور و بی نظیر را با پدر امت در تاریخ به ثبت برسانند.

بی نظیرترین مردم از سراسر جهان در پیکر آقای خود گرد هم آمده‌اند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.



عزاداری مردم با نوای مداح اهل بیت امیر عباسی در مصلی تهران





عزاداری با نوای حاج صادق آهنگران یادگار جبهه‌ها در مصلی تهران







اقامه نماز ظهر و عصر در مصلی تهران همزمان با مراسم وداع با قائد شهید امت





موکب کودکان خردسال عراقی به مناسبت وداع با رهبر شهید انقلاب





حضور سینماگران و مدیران برای وداع با رهبر شهید در مصلای تهران







همیشه دوست داشتم مثل بچه هایی که دور آقا نشسته بودن، جشن تکلیفم پیش آقا باشم

ولی نشد...💔







همخوانی دعای وحدت در مصلی تهران





گزارش رسانه روسی از طنین شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» در متروی تهران





عزاداری مردم در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران در مصلای تهران





عشیره عطاشنه استان خوزستان در مصلای امام خمینی پرچم خونخواهی امام شهید را به اهتزار درآوردند.





پرچم‌های سرخ برافراشته، در مصلای تهران، حین وداع با رهبری شهید





با کودکانمان آمدیم و با کودکانمان می‌آییم





خدانگهدار، ای رهبر مستضعفان

نوحه‌خوانی میثم مطیعی در مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی تهران

