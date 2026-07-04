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وزیر نیرو از آمادگی صددرصدی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی برای تأمین پایدار آب و برق در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علیآبادی وزیر نیرو بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخشهای مرتبط و پیشبینی پشتیبانیهای ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق تأکید کرد.
وی همچنین خواستار آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکههای اصلی آب و برق شد.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما