وزیر نیرو از آمادگی صددرصدی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی برای تأمین پایدار آب و برق در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخش‌های مرتبط و پیش‌بینی پشتیبانی‌های ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق تأکید کرد.

وی همچنین خواستار آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکه‌های اصلی آب و برق شد.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما