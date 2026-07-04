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همه امکانات کمیته امداد در حوزه اسکان، پذیرایی و خدمات فرهنگی برای مراسم بدرقه اقای شهید ایران در حالت آمادهباش قرار گرفته و بیش از ۳۰ هزار ظرفیت اسکان در سطح استان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: زائران و افرادی که متقاضی اسکان هستند میتوانند با مراجعه به سامانه Zaer.masjedona.ir و انتخاب گزینه درخواست خدمت (زائرین) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
رضا سلم آبادی افزود:کارکنان کمیته امداد نیز از طریق سامانه عروج برای حضور در این مراسم ثبتنام میکنند و تاکنون حدود یک هزار نفر از کارکنان ۱۲ استان کشور در این سامانه نامنویسی کردهاند.
وی ادامه داد:۳۰۰ نفر از کارکنان کمیته امداد خراسان رضوی نیز به عنوان خادمیار زائران تشییع رهبر شهید در بخشهای مختلف از جمله اسکان، راهنمایی، پشتیبانی و خدمترسانی فعالیت خواهند کر
رضا سلم آبادی تصریح کرد:ظرفیتهای اختصاصی کمیته امداد برای اسکان زائران نیز آماده شده است؛ به طوری که اردوگاه ثامنالائمه (ع)، زائرسرای کرامت، ادارهکل کمیته امداد و سایر ادارات این نهاد در مشهد برای پذیرش زائران تجهیز شدهاند و در مرحله نخست، امکان اسکان و پذیرایی از ۳۲۰۰ نفر فراهم شده است. در همه این اماکن نیز امکانات لازم برای پذیرایی و دیگر خدمات رفاهی تأمین شده است.
وی با اشاره به نقش شهرستانهای ورودی استان در خدمترسانی به زائران اظهار کرد: شهرستانهای داورزن، سبزوار، نیشابور، تربتحیدریه، قوچان و کاشمر به عنوان مبادی ورودی زائران به مشهد مقدس برای اسکان و پذیرایی آماده شدهاند و ۳۰ نفر از کارکنان این نهاد نیز به عنوان خادمیار برای راهنمایی، پذیرش و خدمترسانی به زائران سازماندهی شدهاند تا خدمات از لحظه ورود زائران به استان آغاز شود.
سلم ابادی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با امور مساجد انجام شده است، ابراز کرد: بیش از ۳۰ هزار ظرفیت اسکان برای مددجویان در مساجد و مراکز وابسته به امور مساجد فراهم شده و افزون بر آن، مراکز نیکوکاری نیز بیش از ۶ هزار ظرفیت اسکان دیگر را برای زائران مهیا کردهاند. همچنین موکبهای پیشبینیشده برای مددجویان، علاوه بر اسکان، خدمات کامل پذیرایی شامل صبحانه، ناهار و شام را نیز ارائه خواهند داد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با اشاره به مشارکت گسترده مراکز نیکوکاری در این برنامه گفت: بیش از ۵۵۰ مرکز نیکوکاری در سطح استان در خدمترسانی به زائران نقشآفرینی میکنند و پیشبینی میشود این همکاریها در روزهای برگزاری مراسم نیز گستردهتر شود. برنامههای فرهنگی نیز همزمان با این مراسم اجرا خواهد شد.