تیم کشتی فرنگی جوانان با ۵ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۳ مدال برنز و ۱۹۰ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۱۰ و ۱۱ تیرماه در شهر پاتایا تایلند برگزار شد و در پایان برای تیم ایران آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم، امیرسام محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، محمد کاظمی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدرضا غلامی در وزن ۶۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمت زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان پس از حضور در این رقابت‌ها بامداد امروز (شنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند و مورد استقبال ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون قرار گرفتند.