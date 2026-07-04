به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان،خوزستان با هفت ورزشکار در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی شرکت کرد که حاصل تلاش نمایندگان این استان، کسب سه مدال طلا، سه مدال نقره و یک مقام چهارمی بود.

در این رقابت‌ها علی بیت‌سیاح، عرفان بندری و صادق بیت‌سیاح موفق به کسب مدال طلا شدند و عبدالکریم کنانی، امان‌اله پاپی و علیرضا قلعه‌ناصری نیز به مدال نقره دست یافتند همچنین محمد مقدم در جایگاه چهارم ایستاد.

بر اساس نتایج نهایی این مسابقات، صادق بیت‌سیاح، امان‌اله پاپی و عرفان بندری به عنوان ورزشکاران برگزیده به اردوی تیم ملی راه یافتند، همچنین سیدعلی موسوی و مهدی فارسی نیز به جمع کادر فنی اردوی ملی اضافه شدند تا مراحل آماده‌سازی تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را دنبال کنند.

همچنین در مسابقات پارادوومیدانی بانوان، الهام صالحی، مهناز امینی، شهلا حدیدی، حنان کعب‌عمیر، هاشمیه متقیان، شهلا نجفی و آتنا سفیددشتی حضور داشتند که موفق به کسب چهار نشان طلا، سه نقره و ۲ برنز شدند.

در پایان این پیکار‌ها الهام صالحی، شهلا حدیدی، مهناز امینی، هاشمیه متقیان و حنان کعب‌عمیر به همراه زهرا کرمزاده و زینب کعب‌عمیر به عنوان مربی راهی اردوی تیم ملی شدند.