مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۴

درب‌های مصلای امام خمینی (ره) تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، از بامداد شنبه۱۳ تیر ۱۴۰۵ به روی عزاداران باز شد. مصلی تهران امروز نگین جهان اسلام است، چرا که پیکر مردی را در خود دارد که برای این مردم ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای اسلام به شهادت رسید. مشتاقانی که سال‌ها از وجود رهبرشان بهره‌مند بودند، برای بدرقه قائد شهید امت گرد آمده‌اند. خیل عظیم مردم ایران از ساعات اولیه بامداد امروز با حضور در مصلای امام خمینی (ره)، گردهمایی باشکوه و اندوهباری را برای وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت، رقم زدند.

عکاس : مهدی اللهیار بیگی