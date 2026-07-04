آبادان در شبانه روز گذشته گرمترین شهر استان خوزستان شد و براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواخر هفته این گرما به عنوان جوی نسبتا پایدار بر روی استان حاکم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواخر هفته جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت.

تا اواسط وقت امروز جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.

طی فردا افزایش رطوبت و شرجی به مناطق ساحلی محدود خواهد شد.

از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و شمالغربی استان بصورت متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می‌شود. در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۱ و کمینه دمای ۲۸.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.