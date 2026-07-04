به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان غربی با هدف پوشش کامل مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» و بازنمایی ابعاد تاریخی این واقعه، ویژه‌برنامه‌های زنده‌ای را از ۱۳ تا ۱۸ تیر با عنوان «باید برخاست» و «تشییع شهید» روانه آنتن می‌کند.

صداوسیمای آذربایجان غربی به‌منظور همراهی با ملت ایران در سوگ شهادت رهبر شهید، تمهیدات ویژه‌ای برای پوشش رسانه‌ای مراسم تشییع اندیشیده است. در همین راستا، ویژه‌برنامه زنده «باید برخاست» از شنبه، ۱۳ تیر تا ۱۸ تیرماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر به روی آنتن می‌رود.

این برنامه که هم‌اکنون با اجرای محسن قلی‌پور در حال پخش است، بخش‌های متنوعی همچون پوشش زنده مراسم‌ها، اطلاع‌رسانی آخرین اخبار، گزارش‌های مردمی، نوحه‌سرایی و گفت‌و‌گو با کارشناسان سیاسی درباره ابعاد شخصیتی (فرهنگی، ادبی، دینی، معرفتی، عرفانی و اجتماعی) رهبر شهید را در بر می‌گیرد.

همچنین با برقراری ارتباط زنده با ستاد مرکزی برگزاری آیین تشییع و گزارش از نقاط مختلف استان، حال‌وهوای این ایام به مخاطبان منتقل خواهد شد. تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه به ترتیب روز بر عهده داود غفاری آذر، بیتا کاروان ثانی و لیلا خوش‌نهاد است.

افزون بر این، ویژه‌برنامه دیگری با عنوان «تشییع شهید» با تمرکز بر پوشش مستقیم مراسم در تهران تدارک‌دیده‌شده است. در این بخش، تیم‌های اعزامی از صداوسیمای آذربایجان غربی به تهران، ضمن برقراری ارتباط تصویری زنده، به تهیه گزارش‌های خبری و تولید مستند‌های ویژه جهت بازنمایی لحظات حساس این واقعه برای مخاطبان استانی می‌پردازند.

تهیه‌کنندگی این بخش نیز بر عهده داود سلیمان‌پور، جلیل اسماعیل‌زاده و شهرین نوری است.