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رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد: طرح صدور شناسنامه و پروانه صنفی برای واحدهای فعال بخش کشاورزی استان با هدف هویتبخشی به فعالان این حوزه، شفافسازی ظرفیتهای تولید، ساماندهی زنجیره تأمین و تقویت حکمرانی اقتصادی در بخش کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شطرنجی گفت: طرح صدور شناسنامه و پروانه صنفی برای واحدهای فعال بخش کشاورزی استان در راستای هوشمندسازی فرآیندهای تولید، تثبیت ساختارهای صنفی و نظاممند کردن فعالیتهای کشاورزی اجرایی میشود.
وی افزود: اجرای این طرح زمینه شناسایی دقیق ظرفیتهای تولیدی، نظمبخشی به فعالیتهای صنفی و شفافسازی زنجیره تأمین را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در مدیریت بازار، برنامهریزی تولید و ارتقای امنیت غذایی ایفا کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در این چارچوب، سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، اولویتبندی محصولات تعهدی استان را با توجه به الزامات قانونی و استانداردهای فنی در دستور کار قرار داده همچنین، مطابق بند «خ» ماده ۷۱، فعالیتهای صنفی این طرح با سیاستهای کلان تولید محصولات راهبردی همسو شده تا از طریق مدیریت بهینه منابع، تنظیم عرضه و تقاضا و هدایت هدفمند تولید، پایداری بخش کشاورزی استان تقویت شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، با تشریح ابعاد اجرایی این برنامه اظهار کرد: این طرح با هدف هویتبخشی به مشاغل و صنوف کشاورزی و با محوریت اتاق اصناف در دو مرحله «صدور شناسنامه واحد بهرهبرداری» و «اختصاص کد شناسه محصول» در حال اجرا است.
وی افزود: در سال نخست اجرای طرح، محصولات گروه هدف بر اساس حداقل ابعاد اقتصادی در اولویت قرار گرفتهاند و فرآیند اجرایی آن با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و ناظران فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دنبال میشود.
شطرنجی تأکید کرد: اجرای این برنامه، گامی مؤثر در پایش محصولات تولیدی، هویتبخشی به فعالان بخش کشاورزی و ایجاد زیرساختهای لازم برای برنامهریزی دقیقتر در حوزه تولید، بازار و تأمین امنیت غذایی خواهد بود.