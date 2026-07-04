دعوت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به حضور در مراسم تشییع «رهبر شهید»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیانیهای با تسلیت شهادت «رهبر شهید»، ضمن تبیین جایگاه شهادت در اندیشه انقلاب اسلامی، اقشار مختلف بهویژه دانشگاهیان، حوزویان، اصحاب فرهنگ و رسانه و جوانان را به ایفای مسئولیت تاریخی خود و حضور گسترده در آیینهای وداع و تشییع فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ
ملت بزرگ و حماسهساز ایران؛ نخبگان، حوزویان، اصحاب اندیشه و هنر، و جوانان غیور؛
سلام علیکم و رحمةالله
واژهها در برابر عظمت این داغ سترگ عاجزند؛ اما در هندسه فکری انقلاب اسلامی، واژه سرخ «شهادت» نه یک پایان، بلکه عالیترین تجلی «عقلانیت انقلابی» و موتور پیشران «تمدن نوین اسلامی» است. داغ عروج ملکوتی ابرشخصیت تمدنی جهان اسلام که تمام هستیاش را وقف عزت ایران و کرامت انسان کرد، قلبهای آزادگان عالم را مالامال از اندوه و لبریز از ارادهای پولادین ساخت. او بهحق «روح امت» و تبلور عینی «حکمرانی تحولگرا» بود.
اکنون که در آستانه بیسابقهترین رخداد تاریخ معاصر بدرقه تمدنیِ «آقای شهید ایران» از مصلای تهران و قم تا عتبات عالیات و آرمیدن در آستان ملکوتی رضوی قرار داریم، با تکیه بر منظومه فکری آن قائد شهید، کنشگران جبهه علمی و فرهنگی را به این عهدنامه فرامیخوانم:
دانشگاهیان و نخبگان؛ «قوه عاقله» نظام: امروز که دشمن در نهایت استیصال، اقتدار علمی ما را هدف گرفته، بر شما فرض است که با ایمانی راسخ، علم را به ابزار گرهگشایی و پیشرفت تمدنی بدل سازید؛ چرا که اقتدار علمی، زیربنای اقتدار ملی ماست.
حوزههای علمیه و فضلا؛ پاسداران عقیده: عبور شجاعانه به «فقه حکمرانی»، از مطالبات همیشگی آن رهبر بصیر بود. امروز باید با تکیه بر «الهیات مقاومت»، سدی نفوذناپذیر در برابر شبیخون فکری دشمن بسازید و تا خونخواهی و مجازات عادلانه قاتلان این جنایت، دمی از پای ننشینید.
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه؛ راویان حماسه: این تشییع تاریخی، بزمِ عاشقانه یک «بدرقه تمدنی» باشکوه است. از شما دلسوزان فرهنگی میخواهم این حماسه وفاداری و پیوند ناگسستنی امام و امت را با زبان بیبدیل هنر، در حافظه تاریخ ثبت کرده و به گوش جهانیان برسانید.
جوانان و فرماندهان جنگ شناختی: شما امیدهای فردای ایران هستید. با استقامت توحیدی، پرچمی را که رهبر شهیدمان برافراشت محکم در دست بگیرید و بر فراز قلههای دانش مقتدرانهتر از همیشه به اهتزاز درآورید.
این مصیبت جانسوز را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، بیت مکرم رهبر شهید بهویژه یادگار معزز و صبور ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و ملت بزرگوار ایران تسلیت عرض میکنم.
از همه شما دعوت میکنم با حضوری حماسی و دشمنشکن در مراسم وداع (شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه در مصلای تهران) و آیین تشییع پیکر مطهر (دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران) و امتداد این مسیر نورانی در قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس، ندای استقامت «تمدن نوین اسلامی» را طنینانداز کنید.
بیتردید پرچم پرافتخار این انقلاب، با خون این شهیدان سرختر و برافراشتهتر از همیشه در اهتزاز خواهد ماند. علو درجات آن روح بلند را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.