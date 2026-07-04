دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیانیه‌ای با تسلیت شهادت «رهبر شهید»، ضمن تبیین جایگاه شهادت در اندیشه انقلاب اسلامی، اقشار مختلف به‌ویژه دانشگاهیان، حوزویان، اصحاب فرهنگ و رسانه و جوانان را به ایفای مسئولیت تاریخی خود و حضور گسترده در آیین‌های وداع و تشییع فراخواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

ملت بزرگ و حماسه‌ساز ایران؛ نخبگان، حوزویان، اصحاب اندیشه و هنر، و جوانان غیور؛

سلام علیکم و رحمة‌الله

واژه‌ها در برابر عظمت این داغ سترگ عاجزند؛ اما در هندسه فکری انقلاب اسلامی، واژه سرخ «شهادت» نه یک پایان، بلکه عالی‌ترین تجلی «عقلانیت انقلابی» و موتور پیشران «تمدن نوین اسلامی» است. داغ عروج ملکوتی ابرشخصیت تمدنی جهان اسلام که تمام هستی‌اش را وقف عزت ایران و کرامت انسان کرد، قلب‌های آزادگان عالم را مالامال از اندوه و لبریز از اراده‌ای پولادین ساخت. او به‌حق «روح امت» و تبلور عینی «حکمرانی تحول‌گرا» بود.



اکنون که در آستانه بی‌سابقه‌ترین رخداد تاریخ معاصر بدرقه تمدنیِ «آقای شهید ایران» از مصلای تهران و قم تا عتبات عالیات و آرمیدن در آستان ملکوتی رضوی قرار داریم، با تکیه بر منظومه فکری آن قائد شهید، کنشگران جبهه علمی و فرهنگی را به این عهدنامه فرامی‌خوانم:



دانشگاهیان و نخبگان؛ «قوه عاقله» نظام: امروز که دشمن در نهایت استیصال، اقتدار علمی ما را هدف گرفته، بر شما فرض است که با ایمانی راسخ، علم را به ابزار گره‌گشایی و پیشرفت تمدنی بدل سازید؛ چرا که اقتدار علمی، زیربنای اقتدار ملی ماست.



حوزه‌های علمیه و فضلا؛ پاسداران عقیده: عبور شجاعانه به «فقه حکمرانی»، از مطالبات همیشگی آن رهبر بصیر بود. امروز باید با تکیه بر «الهیات مقاومت»، سدی نفوذناپذیر در برابر شبیخون فکری دشمن بسازید و تا خون‌خواهی و مجازات عادلانه قاتلان این جنایت، دمی از پای ننشینید.



اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه؛ راویان حماسه: این تشییع تاریخی، بزمِ عاشقانه یک «بدرقه تمدنی» باشکوه است. از شما دلسوزان فرهنگی می‌خواهم این حماسه وفاداری و پیوند ناگسستنی امام و امت را با زبان بی‌بدیل هنر، در حافظه تاریخ ثبت کرده و به گوش جهانیان برسانید.



جوانان و فرماندهان جنگ شناختی: شما امیدهای فردای ایران هستید. با استقامت توحیدی، پرچمی را که رهبر شهیدمان برافراشت محکم در دست بگیرید و بر فراز قله‌های دانش مقتدرانه‌تر از همیشه به اهتزاز درآورید.



این مصیبت جان‌سوز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، بیت مکرم رهبر شهید به‌ویژه یادگار معزز و صبور ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و ملت بزرگوار ایران تسلیت عرض می‌کنم.



از همه شما دعوت می‌کنم با حضوری حماسی و دشمن‌شکن در مراسم وداع (شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه در مصلای تهران) و آیین تشییع پیکر مطهر (دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران) و امتداد این مسیر نورانی در قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس، ندای استقامت «تمدن نوین اسلامی» را طنین‌انداز کنید.



بی‌تردید پرچم پرافتخار این انقلاب، با خون این شهیدان سرخ‌تر و برافراشته‌تر از همیشه در اهتزاز خواهد ماند. علو درجات آن روح بلند را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.