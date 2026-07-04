مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات گفت: حضور در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ایران اسلامی ، ادای احترام به عالمی دینی، سیاستمداری فرهیخته و شخصیتی است که از معدود مسئولان عالی‌رتبه کشور بود که با کتاب مانوس بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم حیدری، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به وظیفه، رسالت و مسئولیتی که بر عهده داریم و با توجه به جایگاه ویژه‌ای که رهبر شهید در حوزه کتاب و فرهنگ داشتند، حضور ایشان همواره پشتوانه‌ای بزرگ برای جامعه نشر و اهالی قلم بود. ایشان سال‌های سال یار دیرینه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودند؛ حضوری که به جامعه نشر، نویسندگان، ناشران و مسئولان امید و نشاط می‌بخشید. امروز جای خالی این همراه همیشگی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی افزود: به یاد و نام ایشان که همواره همراه نویسندگان، شاعران و اهالی کتاب بودند، از همه فعالان حوزه قلم، فرهنگ و اندیشه دعوت می‌کنم که در مراسم تشییع حضور پیدا کنند. حضور در این مراسم، ادای احترام به عالمی دینی، سیاستمداری فرهیخته و شخصیتی است که از معدود مسئولان عالی‌رتبه کشور بود که با کتاب، آن هم در حوزه‌های مختلف، مأنوس بود و همواره از نویسندگان، شاعران و اهالی فرهنگ حمایت می‌کرد.

حیدری ادامه داد: حضور اهالی فرهنگ و قلم در این مراسم، حامل این پیام خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران با قلم و کتاب ماندگار شده، با قلم و کتاب استمرار یافته و با همین پشتوانه نیز پایدار خواهد ماند. بار دیگر از همه بزرگان فرهنگ، نویسندگان، شاعران، ناشران، کتابداران و فرهنگ‌دوستان دعوت می‌کنم در این مراسم حضور داشته باشند.

مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای این مراسم گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت‌های مختلف و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده است. مجموعه مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در خیابان انقلاب نیز با فراهم کردن امکانات لازم، میزبان اهالی فرهنگ و قلم خواهد بود تا بتوانیم در حد توان، خدمتی به شرکت‌کنندگان این مراسم ارائه کنیم.

وی در پایان با مرور خاطرات خود از حضور رهبر شهید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: سال‌های سال در نمایشگاه کتاب حضور داشتیم و هر روز منتظر بودیم که حضرت آقا چه زمانی به نمایشگاه تشریف می‌آورند. لحظه حضور ایشان برای همه ما لحظه‌ای مغتنم، امیدبخش و نقطه قوت نمایشگاه بود. جایگاه ایشان در میان اهالی قلم و فرهنگ جایگاهی ویژه و ممتاز بود و به پاس خدمات ارزشمندشان، در برنامه‌های مرتبط با کتاب همواره بخش ویژه‌ای برای بزرگداشت و پاسداشت نام و یاد ایشان داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت.