هزار تن از زائران هرمزگانی برای حضور در مراسم بدرقه، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، عازم مشهد مقدس می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر جبهه فرهنگی هرمزگان گفت: ۳۱۰ تَن از زائران تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی با یک رام قطار، و بقیه با ۱۵ دستگاه اتوبوس، سه شنبه ۱۶ تیرماه عازم مشهد مقدس می‌شوند.

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سینا فریدونی افزود: زائران برای بهره مندی بهتر از امکانات باید در سامانه زائر قائد نام نویسی کنند.

وی گفت: برای ۵ هزار تَن در مشهد مقدس و هزار و ۵۰۰ زائر در قم شرایط اسکان فراهم شده است.