به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمر زاده با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری ۹ هزار و ۳۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت محصول کلزا اختصاص یافت، ادامه داد: از این میزان، ۷ هزار و ۳۴۶ هکتار مربوط به مزارع آبی و ۲ هزار و ۲۳ هکتار نیز به صورت دیم بوده است.

وی از خرید بیش از ۱۵ هزار تن کلزا از کشاورزان شهرستان دزفول خبر داد و بیان کرد: از مجموع کلزای تولیدی، ۴ هزار و ۳۰۶ تن توسط شبکه تعاون روستایی و ۱۰ هزار و ۷۵۵ تن نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول خاطر نشان کرد: در کنار خرید محصول برای مصارف روغنی، حدود ۵۰۰ تن از کلزای تولیدی شهرستان نیز به عنوان بذر خریداری شده که در تأمین بذر مورد نیاز کشت سال آینده نقش مهمی خواهد داشت.

قمرزاده گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا در دزفول از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی است و تلاش می‌شود با حمایت از کشاورزان و ارتقای بهره‌وری، سطح تولید این محصول راهبردی در سال‌های آینده افزایش یابد.