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رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولیآباد شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی دهقانی گفت: این اراضی بهصورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی تصرف شده بود که با طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی، پس از رسیدگی، حکم به خلع ید متصرفان، قلع و قمع ساخت و سازها و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال بابت اجرتالمثل ایام تصرف صادر شد.
وی ادامه داد: پس از اعتراض خواندگان به رای صادره، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و دادنامه مجددا تایید شد.
دهقانی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای اراضی تصرفشده، این پرونده بهصورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان خوزستان مطرح شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: مکاتبات متعددی برای تسریع در اجرای حکم انجام شد که در نهایت با پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال، حکم قطعی اجرا، اراضی خلع ید و تحویل نماینده دولت شد.