به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی دهقانی گفت: این اراضی به‌صورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی تصرف شده بود که با طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی، پس از رسیدگی، حکم به خلع ید متصرفان، قلع و قمع ساخت و سازها و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف صادر شد.

وی ادامه داد: پس از اعتراض خواندگان به رای صادره، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و دادنامه مجددا تایید شد.

دهقانی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای اراضی تصرف‌شده، این پرونده به‌صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان مطرح شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: مکاتبات متعددی برای تسریع در اجرای حکم انجام شد که در نهایت با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال، حکم قطعی اجرا، اراضی خلع ید و تحویل نماینده دولت شد.