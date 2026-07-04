سوگواره بانوان شیرازی همزمان با بدرقه رهبر شهید در تهران در شبستان حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مراسم سوگواره بانوان شیرازی همزمان با بدرقه رهبر شهید در تهران در شبستان حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام آغاز شد.

این مراسم تا نماز ظهر در شبستان امام خمینی این حرم مطهر در حال برگزاری است.