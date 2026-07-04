مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تسریع در روند اجرای طرح آبرسانی به ساری و میاندورود خبر داد.

اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی به طرح آبرسانی ساری و میاندورود

اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی به طرح آبرسانی ساری و میاندورود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تسریع در روند اجرای طرح آبرسانی به ساری و میاندورود خبر داد.

حیدر داوودیان با بیان این‌که برای شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌های زیرساختی در حال اجرای این شرکت از همه راه‌های قانونی جذب اعتبار بهره گرفته می‌شود، اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار و همراهی نمایندگان مجلس موافقت اصولی تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق برای طرح آبرسانی ساری و میاندورود از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دریافت شد که امیدواریم به زودی با تخصیص این رقم، شاهد افزایش سرعت اجرای طرح باشیم.

وی با اشاره به کلنگ‌زنی اجرای این طرح در ۳۰ تیر سال گذشته با حضور وزیر نیرو، درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح افزود: عملیات اجرایی این طرح با وجود شرایط خاص تحمیل شده بر کشور بدون توقف ادامه یافته و با تامین به موقع اعتبارات به پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: تا کنون چهار کیلومتر از خط انتقال ۲۰ کیلومتری این طرح اجرا شده و تملک زمین مورد نیاز برای اجرای مخزن ۱۵۰۰۰ متر مکعبی شرق ساری و خط انتقال نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته داوودیان، این طرح قرار است ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده در تصفیه‌خانه آب آشامیدنی ساری را به شبکه توزیع آب شهرستان میاندورود برساند.

وی افزود: علاوه بر خط انتقال ۲۰ کیلومتری، یک مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی در میانه‌های خط انتقال و یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی در شهر سورک قرار است ساخته شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: یکی از الزامات اجرای این طرح برای ساخت مخازن و خط انتقال، تملک ۳۰ هزار متر مربع زمین در مسیر اجرای طرح بوده که در ماه‌های اخیر اقدامات لازم جهت تملک زمین‌های مورد نظر برای اجرای طرح نیز در دستور کار قرار گرفته است.