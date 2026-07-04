مجموعه نمایشی «دیدن روی ماه»، فیلم های «شکارچی شنبه»، «نغمه»، «آخرین دعوت» و «اشک هور» و «تماس» یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، از شبکه های سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدن روی ماه» که بر اساس روایت‌های واقعی و مستند از حیات امام شهید تولید شده است در ایام تشییع آقای شهید ایران از امروز تا ۱۸ تیر، از شبکه یک پخش می شود.

«دیدن روی ماه» که تولید مرکز هنر‌های نمایشی سوره با مشارکت سیمای جمهوری اسلامی است، با محوریت روایت‌های انسانی و اجتماعی در بخش‌هایی کوتاه، لحظه‌هایی ماندگار از زندگی روزمره، خاطرات و مواجهه‌های انسانی مستقیم و غیرمستقیم با رهبر شهید انقلاب را به تصویر می‌کشد.

همزمان با فرارسیدن آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، شبکه نمایش امروز فیلم‌های «شکارچی شنبه»، «نغمه»، «آخرین دعوت» و «اشک هور» را پخش می کند.

فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» با کارگردانی پرویز شیخ طادی ساعت ۱۷ پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسر نوجوانی به نام بنیامین که پدرش را از دست داده و با مادرش زندگی می‌کند مجبور می‌شود مدتی نزد پدربزرگش که یک خاقان یهودی است در اسرائیل زندگی کند. پدربزرگ که احساس مسئولیت به نوه خود دارد سعی می‌کند او را با آداب و رسوم دین یهود آشنا کند.

بازیگرانی همچون علی نصیریان، آرینه سوکیاسیان، امیریل ارجمند، محمدجواد جعفرپور و مبینا کریمی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند

فیلم سینمایی «نغمه» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی ساعت ۱۹ پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، ناصر فروغ درباره یکی از جانبازان جنگ است که لحظات واپسین عمر خود را می‌گذراند. او سعی دارد همسرش را وادار به طلاق کند، اما او با این کار مخالفت می‌کند و...

فیلم «آخربن دعوت» به کارگردانی حسین سهیلی زاده ساعت ۲۱ پخش می شود.

فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، مرجان شیرمحمدی و شهرام عبدلی، از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی فر را روایت می‌کند که نماینده سابق مجلس بوده و طی سفری کاری برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور می‌شود، اما در حادثه‌ای٬ دچار سانحه شده و بعد از به هوش آمدن در بیابان متوجه می‌شود به سال ۶۰ هجری برگشته و سر از کوفه درآورده٬ واقعه عاشورا نیز در شرف وقوع است

فیلم سینمایی «اشک هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان «اشک هور» آمده است: سفره شام ننه علی بازمانده بود. صدای آژیر قرمز و صدای ضد هوایی‌ها در عمق تاریک کوچه او را نگران می‌کرد. ننه علی در انتظار آمدن پسرش از جبهه، آرام روی سکوی جلوی در نشست... بیست و دو سال تمام.

رضا ثامری، رویا افشار، تورج الوند، میثم رازفر، شبنم گودرزی و ساره رشیدی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

قسمت «تماس» به کارگردانی محمد پایدار و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به‌شمار می‌رود، امروز ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش می شود.

این قسمت داستان یک تلاقی تلفنی اتفاقی است که رابطه‌ای از گذشته‌های دور را در میان زندگی امروز دو شخصیت اصلی داستان می‌کشد.

امیر نوروزی، واله داوودنژاد و هدیه حسینی‌نژاد در این «تماس» به ایفای نقش پرداخته‌اند.