سلام ما به شب و روز و بغض و لبخندت ...

سلام ما به شب و روز و بغض و لبخندت ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام صفالو برای آیین آخرین دیدار (طولانی ترین شعرخوانی تاریخ) در بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلی، شعری سروده است. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.



سلام ما به شکوه نگاه گیرایت

سلام ما به طنین صدای غرّایت



سلام ما به رکوعت ، به سجده ات ، به غمت

به روضه های مجسم ، به اشک محترمت



سلام ما به شب و روز و بغض و لبخندت

سلام بر تو و بر وعده ی خداوندت



تویی میان قنوت اولین اشاره ی ما

در این زمانه بن بست راه چاره ی ما



سلام یوسف زهرا ، سلام حجت ما

سلام منتقم خون پاک عاشورا



ببین ستاره ستاره از آسمان چیدند

به شب نشینی ما بی حساب خندیدند



به وقت روز دهم گرچه سخت جان دادیم

چه قدرتی به تمام جهان نشان دادیم



به نام نامی تو از زمین بلند شدیم

چه فتنه ها که نکردند و سربلند شدیم



که شور ما اثر یک نگاه ساده ی توست

دلیل بعثت امروز ما اراده ی توست



اگر امید جهان گشته موشک سجیل

شده شعار زمین حذف نام اسرائیل



اگر که لشگر الله و ضد اپستینیم

تمام عمر اگر حامی فلسطینیم



اگر ز زوزه کفتارها نترسیدیم

بزرگ و کوچکمان خستگی نفهمیدیم



اگر که کودک ما شیرمرد میدان است

اگر که دختر ما جانفدای ایران است



به قوّت تو چنین باصلابتیم همه

میان سیل بلا کوه غیرتیم همه



به قدرت تو چنین روبه روی شیطانیم

تو خواستی که سه ماه است در خیابانیم



تو خواستی که علم باز دست پورعلی است

تو خواستی که امامم هنوز خامنه ای است



بدون تو همه هیچیم و با شما همه ایم

هزار شکر که ما بچه های فاطمه ایم



که ما ز خون حسینی دوام می گیریم

همیشه وقت درست انتقام می گیریم



بیا ببین که سپاهت شده است آماده

سلام حضرت مهدی ! سلام فرمانده



صدای غیرت ما در جهان فراگیر است

شعار تک تک ما تا همیشه تکبیر است