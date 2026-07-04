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در پی حمله انتحاری به یک پایگاه گارد ساحلی پاکستان در منطقه «جیوانی» از توابع شهرستان «گوادر» در ایالت بلوچستان دست کم پنج نیروی امنیتی کشته و بیش از ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «دیلی اردو نیوز» بر اساس گزارش منابع محلی این حمله شامگاه جمعه رخ داد؛ زمانی که یک مهاجم انتحاری با خودروی بمب گذاریشده به ورودی پایگاه گارد ساحلی در منطقه «پانوان» برخورد کرد. در پی انفجار شدید، بخشهایی از این پایگاه آسیب دید.
گزارشها حاکی است حال شماری از مجروحان وخیم است و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
پس از وقوع انفجار، نیروهای پلیس، مرزبانی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی در محل حاضر شدند، مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کرده و تحقیقات درباره ابعاد این حمله آغاز شده است.
در همین حال، گروه موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچستان» (BLA) با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد که در این عملیات بیش از ۳۰ نیروی امنیتی کشته شدهاند. با این حال، این ادعا تاکنون از سوی منابع رسمی پاکستان تأیید نشده است.