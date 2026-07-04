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سامانه قمزائر با هدف اطلاعرسانی و ارائه خدمات به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران در قم راهاندازی شد و آخرین اطلاعات مربوط به پارکینگها، مراکز اقامتی، اسکان رایگان و برنامههای مراسم را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم از راهاندازی سامانه قمزائر به منظور ارائه خدمات اطلاعرسانی به عزاداران مراسم بدرقه آقای شهید ایران خبر داد.
در این سامانه، آخرین اطلاعات مربوط به پارکینگها، مراکز اقامتی، اسکان رایگان، برنامههای مراسم، اطلاعیهها و اخبار مرتبط منتشر میشود و شهروندان و زائران میتوانند برای بهرهمندی از خدمات آن به نشانی اینترنتی www.qomzaer.ir مراجعه کنند.
این پرتال با هدف اطلاعرسانی جامع، پوشش برنامههای مراسم، انعکاس پیامها، بیانیهها، تصاویر، آثار رسانهای و محتوای فرهنگی مرتبط با این رویداد راهاندازی شده و تلاش میکند به عنوان مرجعی معتبر برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز عزاداران و زائران فعالیت کند.
بر اساس اعلام ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم، این سامانه همچنین بستری برای حفظ و انتقال پیامها و مفاهیم این رویداد و همراهی با این حرکت ملی و مذهبی خواهد بود.