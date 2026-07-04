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دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با انتشار فراخوانی از استادان، پژوهشگران، فارغالتحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی دعوت کرد مشاهدات و تحلیلهای خود از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را در قالب «تکنگاری مردمشناختی» تدوین و ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با انتشار فراخوانی، از استادان، پژوهشگران، فارغالتحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشتههای علوم انسانی خواست با نگارش تکنگاریهای مردمشناختی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، در ثبت و تحلیل این رویداد تاریخی مشارکت کنند.
در متن این فراخوان، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از جمله رویدادهایی توصیف شده است که به باور برگزارکنندگان، فرصت مناسبی برای مطالعه لایههای عمیق فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران فراهم میکند. در این فراخوان تأکید شده است که چنین رخدادهایی، علاوه بر اهمیت تاریخی، از منظر علوم انسانی بستری برای شناخت دقیقتر باورها، ارزشها و انگیزههای اجتماعی به شمار میروند.
برگزارکنندگان با اشاره به مفهوم «ایامالله» در ادبیات دینی، این مراسم را فرصتی برای بازنمایی حقیقت و حقانیت انقلاب اسلامی دانسته و بر ضرورت ثبت و تحلیل علمی این رویداد تأکید کردهاند. در فراخوان آمده است که غفلت از مستندسازی و مطالعه این رخداد میتواند زمینه تحریف یا نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی آن را فراهم کند.
بر اساس این فراخوان، «تکنگاری مردمشناختی» به عنوان قالبی برای ثبت مشاهدات میدانی و تحلیل معانی و انگیزههای مشارکتکنندگان معرفی شده است؛ قالبی که میتواند زمینه تولید آثار پژوهشی و انتشار کتابهایی با موضوع مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را فراهم سازد.
پژوهشگران و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شناسه @mim_taghizade ارسال کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، شماره ۰۹۳۹۷۴۱۳۷۸۱ اعلام شده است.