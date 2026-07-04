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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین میزان رطوبت استان از شامگاه جمعه شب تا صبح امروز شنبه در ماهشهر با ۹۶ درصد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: بیشترین میزان رطوبت نسبی ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا۹:۳۰ روز شنبه، در هندیجان ۹۳، رامشیر و شادگان ۸۹، امیدیه با ۸۱، اهواز ۷۷، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۵، صفیآباد دزفول ۷۱، آغاجاری و بهبهان ۶۵، ایذه ۶۳، شوش ۶۱، هفتکل ۵۶، شوشتر ۵۴ و مسجدسلیمان ۵۰ درصد گزارش شده است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۸.۱ و حداقل ۲۸.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دمای احساسی و وقوع پدیده شرجی از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخشهایی از مرکز استان هشدار سطح زرد صادر کرده بود.