به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: بیشترین میزان رطوبت نسبی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا۹:۳۰ روز شنبه، در هندیجان ۹۳، رامشیر و شادگان ۸۹، امیدیه با ۸۱، اهواز ۷۷، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۵، صفی‌آباد دزفول ۷۱، آغاجاری و بهبهان ۶۵، ایذه ۶۳، شوش ۶۱، هفتکل ۵۶، شوشتر ۵۴ و مسجدسلیمان ۵۰ درصد گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۸.۱ و حداقل ۲۸.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دمای احساسی و وقوع پدیده شرجی از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان هشدار سطح زرد صادر کرده بود.