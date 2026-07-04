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وزیر نفت از آمادگی کامل صنعت نفت برای تأمین پایدار سوخت در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با پیشبینی ذخایر کافی و استقرار جایگاههای سیار سوخت، هموطنان هیچگونه دغدغهای در زمینه تأمین سوخت نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاکنژاد امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه با بیان اینکه قائد عظیمالشأن و رهبر شهیدمان مصداق روشن «نفس مطمئنه» بودند، بیان کرد: ایشان رهبری حکیم و فرزانه بودند که نهفقط مسلمانان جهان، بلکه آزادگان غیرمسلمان جهان نیز به ایشان دل بسته بودند. ایشان از ابتدای طول دوران زعامت خود بر کشور، در چارچوب اصولی که تدوین کرده بودند، حرکت کردند و کشور را از گردنههای سخت عبور دادند.
وی با تأکید بر اینکه به باور من، کشور در نهایت به پیروزی بزرگی دست یافت؛ هرچند تلخی فقدان ایشان به این زودیها از یاد نخواهد رفت، افزود: ایشان بر اصول و باورهای خود ایستادگی کردند و دنیا نیز این پایداری را نظاره کرد. افراد بسیاری سخنان مختلفی مطرح کردند، اما ایشان با فدا کردن جان خود در راه اصول و باورهایشان، به دنیا ثابت کردند که یک رهبر، زمانی که در دل مردم جای دارد، اینگونه بابت این اصول ایستادگی میکند.
عرضه پایدار سوخت با تمهیدات وزارت نفت
وزیر نفت درباره تمهیدات وزارت نفت برای حضور گسترده مردم و هیئتهای خارجی بهمنظور برگزاری آیین تشییع و وداع با رهبر شهید در تهران و قم گفت: برای این تمهیدات برنامهریزی و هماهنگی لازم انجام شده است؛ مأموریت تخصصی وزارت نفت، تأمین و عرضه پایدار سوخت مورد نیاز است که از مدتها پیش برای آن برنامهریزی شده بود.
پاکنژاد ادامه داد: ذخایر ویژهای برای این ایام در نظر گرفته شده و حتی ایستگاههای سیار عرضه سوخت در مسیرهای جادهای و نیز در شهرهای بزرگی که آیین در آنها برگزار میشود، مستقر شدهاند. بنابراین هموطنان هیچگونه دغدغه و نگرانی در زمینه تأمین سوخت نخواهند داشت و سوخت مورد نیاز با پایداری کامل تأمین میشود.
وی درباره همکاری صنعت نفت با سایر دستگاههای اجرایی بیان کرد: از بخشهای مختلف صنعت نفت درخواستهایی برای کمک به دستگاههای اجرایی کشور مطرح شده بود؛ از جمله در زمینه حملونقل زائران و تأمین تدارکات مورد نیاز در روزهایی که به دلیل حضور گسترده جمعیت، شرایط ویژهای ایجاد شده است.
استقرار موکبهای صنعت نفت در تهران
وزیر نفت تصریح کرد: امروز که با شما گفتوگو میکنیم، شهر تهران میزبان جمعیتی بسیار فراتر از پیشبینیهاست. همکاران من در حوزههای مختلف در حال همکاری و خدمترسانی هستند. همچنین در شهر تهران موکبهایی از سوی وزارت نفت پیشبینی شده که هر یک بر اساس تقسیم کار مشخص، در حوزههای مختلف فعالیت میکنند و خدمات لازم را ارائه میدهند.
پاکنژاد با اشاره به دیدار خود با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه که برای حضور در آیین تشیع رهبر شهید به ایران سفر کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه در بسیاری از مواضع بینالمللی دیدگاههای مشترکی دارند و این کشور از مواضع جمهوری اسلامی ایران در طول دوره جنگ نیز حمایت کرد.
وی بیان کرد: در این دیدار درباره همکاریهای حوزه انرژی و موضوعهای مورد علاقه دو کشور، بهویژه تجارت فرآوردههای نفتی، گفتوگو و مقرر شد کارگروههای تخصصی دو طرف نشستهایی برگزار کنند تا نتایج این مذاکرات، زمینه تأمین نیازمندیهای این کشور دوست و برادر را فراهم کند.