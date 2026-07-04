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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مقدار قابل توجهی سرم برای مقابله با موارد احتمالی گرمازدگی زائران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،علی روحبخش افزود: در حوزه دارو، اولویت اصلی ما اطمینان از دسترسی زائران و مجاوران به خدمات دارویی است. در این راستا، به داروخانههای سطح شهر بهویژه مراکزی که در محدوده اطراف حرم مطهر رضوی قرار دارند، ابلاغ شده است که ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به تأمین و ذخیرهسازی کافی دارو و ملزومات پزشکی اقدام کنند که در صورت نیاز، پاسخگویی لازم و سریع به مراجعین صورت گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر عرضه و قیمتگذاری کالاها گفت: بازرسیهای ویژهای برای این ایام تدارک دیده شده است. تیمهای نظارتی این معاونت با همراهی و همکاری ادارهکل تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذیربط، بهطور مستمر از داروخانهها بازدید خواهند کرد که بر نحوه عرضه، قیمتها و موجودی داروها نظارت دقیق داشته باشند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با همکاری تیمهای بهداشت محیط، برنامهای برای کنترل دقیق عرضه مواد غذایی در اطراف حرم مطهر تدوین شده است. تمرکز ما در این بخش بر مواد غذایی بستهبندیشده و صنعتی است که اطمینان حاصل شود تمامی محصولات عرضهشده دارای پروانههای بهداشتی معتبر و نشان سیب سلامت هستند و از عرضه هرگونه کالای فاقد اصالت و یا غیربهداشتی به مردم جلوگیری شود.
روحبخش گفت: آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و کیفیت این معاونت نیز در این ایام در آمادهباش کامل قرار دارد که در صورت بروز هرگونه مورد مشکوک یا نیاز به بررسی سریع، نمونهبرداری و آزمایشهای لازم با سرعت انجام شده و نتایج برای اقدامات بعدی اعلام شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر برخی کمبودهای جزئی وجود دارد که بهطور مرتب پایش میشوند. ما پیگیریهای لازم را از سازمان غذا و داروی کشور انجام دادهایم که با مساعدتهای لازم این کمبودها برطرف شود و اطمینان داریم که مشکل جدی برای خدمترسانی وجود نخواهد داشت. بخش عمدهای از کمبودهای مقطعی مربوط به داروهای خاص است که با مدیریت صحیح سعی داریم در این ایام فشار کمتری به بیماران خاص وارد شود. همچنین وضعیت موجودی شیر خشک در تمامی داروخانههای سطح شهر مطلوب است و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.