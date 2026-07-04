استاندار گیلان با تأکید بر تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی، گفت: پیشگیری از تخلفات، تعیین تکلیف زمین‌های ملی، مدیریت ساخت‌وساز و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تنها با هم‌افزایی و اعتماد متقابل میان دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، برای حل مسائل مردم

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، برای حل مسائل مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس صبح امروز شنبه در دیدار با احمد آقایی بازرس کل گیلان و مدیران و معاونان سازمان بازرسی استان، از نقش مؤثر این نهاد در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

استاندار گیلان با اشاره به تجربه همکاری خود با سازمان بازرسی در مسئولیت‌های مختلف، اظهار کرد: اعتقاد دارم نظارت دقیق، منصفانه و همراه با رویکرد اصلاح‌گرایانه، نه تنها مانعی برای اجرای امور نیست، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: هر جا تعامل، اعتماد و هدف مشترک خدمت به مردم وجود داشته باشد، بسیاری از اختلاف‌نظر‌ها نیز با تکیه بر قانون و منافع عمومی قابل حل خواهد بود.

تعامل دستگاه‌های نظارتی، شتاب‌دهنده اجرای طرح‌های توسعه‌ای

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی می‌تواند بسیاری از گره‌های توسعه استان را باز کند، گفت: اجرای صحیح قانون باید در کنار تسهیل امور مردم و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعیین تکلیف اراضی، افزود: با همراهی دستگاه‌های نظارتی، روند ساماندهی اسناد مالکیت، رفع مشکلات اراضی و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های بلاتکلیف در گیلان با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ اقدامی که امنیت سرمایه‌گذاری و آرامش خاطر مردم را افزایش خواهد داد.

استاندار گیلان با اشاره به تصویب طرح بلند مرتبه سازی در دو شهر رشت و انزلی، گفت: حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یک ضرورت غیرقابل انکار است و به همین دلیل، توسعه عمودی شهر‌ها و بلندمرتبه‌سازی در مناطق دارای ظرفیت، راهکاری منطقی برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت نگاه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، گفت: در موضوع خودرو‌های پلاک مناطق آزاد نیز باید منافع عمومی، حقوق مردم و ملاحظات قانونی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: خودرو‌هایی که با مجوز قانونی وارد کشور شده، دارای پلاک رسمی هستند و تمامی حقوق و عوارض قانونی آنها پرداخت شده است، نباید در زمره کالای قاچاق تلقی شوند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها بر اساس قانون، واقعیت‌های موجود و مصالح عمومی انجام گیرد.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تلفات جاده‌ای را یک اولویت ملی دانست و گفت: سالانه هزاران نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و این آمار ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خودرو‌ها و افزایش ایمنی حمل‌ونقل را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تولید خودرو‌های ایمن‌تر، بهبود شبکه راه‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.