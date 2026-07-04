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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی از معرفی ۱۱ طرح جدید گردشگری برای دریافت تسهیلات از محل منابع سفر ریاستجمهوری به این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی صفری اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری استان و با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای سفر ریاستجمهوری، ۱۱ طرح سرمایهگذاری جدید برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل (ایرانزمین و اقتصاد نوین) معرفی شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی افزود: این پروژهها شامل احداث تاسیسات گردشگری از جمله هتل، هتلآپارتمان و اقامتگاههای بومگردی است که در تعدادی از شهرهای استان از جمله ارومیه، مهاباد، ماکو، پلدشت، خوی و ... اجرا خواهند شد.
او با اشاره به اهمیت اجرای سریع این طرحها برای ارتقای توان اقتصادی و گردشگری استان، تصریح کرد: با آغاز عملیات اجرایی این ۱۱ طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر فراهم خواهد شد، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و در صورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات توسط بانکهای مذکور، پیشبینی میشود تمامی این پروژهها تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
صفری در ادامه به جزئیات تأمین اعتبار این طرحها اشاره کرد و گفت: طی جلسات تخصصی در دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و با رایزنیها و تعاملات صورتگرفته، مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاستجمهوری به حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اختصاص یافته است که تمامی این مبلغ برای پیشبرد طرحهای یادشده در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف استان، یکی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و جذب حداکثری منابع سفر ریاستجمهوری میتواند جهش قابلتوجهی در تکمیل پروژههای نیمهتمام و ایجاد تاسیسات جدید اقامتی و پذیرایی در استان ایجاد کند.