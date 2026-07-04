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دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در پیامی به وزیر نفت تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیام تسلیت هیثم الغیص به محسن پاکنژاد، وزیر نفت در پی برگزاری آیین وداع با رهبر شهید امت به شرح زیر است:
«عالیجناب.
به نمایندگی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، بدینوسیله اینجانب، صمیمانهترین مراتب تسلیت خود را به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر معظم فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله علی خامنهای، به جنابعالی، رهبری معظم و مردم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کنم.
در این دوران سوگواری عمیق ملی در ایران، افکار و دعاهای ما با جنابعالی و مردم جمهوری اسلامی ایران همراه است. همچنین، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده داغدار ایشان تقدیم داشته و دعا میکنیم که آنها در این دوران سخت، به پشتوانه یکدیگر، تسلی و آرامش یابند.
لطفاً بار دیگر، ابراز تسلیت و همدردی عمیق ما را، در حالی که جمهوری اسلامی ایران زندگی و میراث رهبر معظم فقید را گرامی میدارد، بپذیرید.
عالیجناب، لطفاً پذیرای بالاترین مراتب احترام فائقه اینجانب باشید.»