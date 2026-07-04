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در صورت بهینهسازی کولرهای آبی ۵۰ درصد در مصرف برق استان کرمان صرفه جویی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با دو دستور کار توزیع و تصویب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال ۴۰۵ و همچنین ارائه گزارش بهینهسازی مصرف انرژی ویژه استان امروز برگزار شد.
در این جلسه عنوان شد: در صورت بهینهسازی کولرهای آبی ۶۲ درصد در مصرف آب و ۵۰ درصد در مصرف برق استان صرفهجویی میشود و در صورت اجرایی شدن این طرح میتوان برای ۲۰۰ هزار نفر در استان از محل این صرفهجویی تامین آب کرد.
در این نشست استاندار کرمان با اشاره به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه استان گفت: باید حداکثر توان خود را روی پروژههای نیمه تمام بگذاریم و از محل اعتبارات استانی ، ملی و سایر شرکتها این پروژهها را به اتمام برسانیم.
آقای طالبی همچنین با اشاره به اعتباراتی که در رابطه با برنامه فرهنگی و گردشگری استان مصوب شده گفت: دستگاههای مسئول موظفند هرچه زودتر برنامههای خود را برای این جذب این اعتبار به استانداری ارائه دهند تا حداکثر استفاده را از این اعتبار ببریم
وی همچنین در خصوص طرحهای ۱۴ دستگاه که از اعتبارات استانی حذف شدهاند گفت : این اتفاق مسئولیت دستگاههای مرتبط را مضاعف میکند تا از محل اعتبارات ملی سهمی برای این طرحها بگیرند.
استاندار همچنین گفت: اگر قرار باشد طرح بهینه سازی کولرهای آبی در کشور انجام شود کرمان به دلیل موقعیت اقلیمی و به دلیل گستردگی که دارد باید به عنوان پایلوت انتخاب شود و منابع لازم از محل سه درصد شرکتهای دولتی و همچنین از محل مسئولیت اجتماعی شرکتها و گواهی صرفهجویی شرکتها و بنگاههای اقتصادی تامین شود تا تجربه موفق در بحث مصرف انرژی به کشور ارائه دهیم.