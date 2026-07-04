بازتاب گسترده مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در مطبوعات ترکیه

مراسم تشییع رهبر شهید، از مهم‌ترین موضوعات مطبوعات ترکیه تبدیل شده و بسیاری از روزنامه‌های سراسری این کشور با اختصاص تیتر، عکس و گزارش‌های ویژه، به پوشش این رویداد پرداختند.