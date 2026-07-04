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مراسم تشییع رهبر شهید، از مهمترین موضوعات مطبوعات ترکیه تبدیل شده و بسیاری از روزنامههای سراسری این کشور با اختصاص تیتر، عکس و گزارشهای ویژه، به پوشش این رویداد پرداختند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، اغلب روزنامهها با تأکید بر حضور مقامها و هیئتهای رسمی از بیش از ۱۰۰ کشور، این مراسم را یکی از گستردهترین آیینهای رسمی و بینالمللی سالهای اخیر توصیف کردند.
حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع نیز از دیگر محورهای اصلی پوشش رسانهای است و شماری از روزنامهها با استفاده از تعابیری مچون «تشییع قرن»، این مراسم را رویدادی تاریخی و کمنظیر ارزیابی کردند.
روزنامه آیدینلیک با واژه «تشییع قرن» از مراسم وداع با رهبر شهید یاد کرده و حضور مقامات از صد کشور در مراسم را در تیتر یک خود آورده است.
روزنامه حریت از حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داده و نوشته است که «مردم ایران فوج فوج برای وداع با رهبر خود در این مراسم حاضر می شوند.»
روزنامه قرار از واژه «بدرقه میلیونی» برای مراسم وداع با رهبر شهید استفاده کرده است.
روزنامه ینی شفق نیز حضور گسترده مردم را در مراسم وداع با رهبر شهید تیتر کرده است.