پخش زنده
امروز: -
فرماندار سمنان برنامه های این شهرستان را برای اسکان ، پذیرایی و اعزام زائران به مراسم بدرقه و وداع با پیکر امام تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان با اشاره به تشکیل ۱۹ کمیته برای هماهنگی برنامههای بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان سمنان گفت: مقدمات پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیاتهای مذهبی، خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی تدارک دیده شده است.
وی همچنین از برپایی ۲۵ موکب پذیرایی در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جادههای شهرستان سمنان خبر داد.