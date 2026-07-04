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مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ استان اردبیل با رقابت ۳۲۰ ورزشکار در اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نوید کرامتی رئیس هیئت انجمن ورزشهای رزمی استان اردبیل گفت: در این مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ ۳۲۰ رزمی کار از شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، مشگینشهر، بیلهسوار، گرمی، نیر، نمین، اصلاندوز، خلخال و کوثر حضور داشته و با هم رقابت کردند.
وی افزود: این مسابقات در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و اردبیل با ۳ تیم از باشگاهها و تیم منتخب هیات در این رقابتها حاضر شد.
رئیس هیئت انجمن ورزشهای رزمی استان اردبیل تصریح کرد: خروجی این مسابقات تشکیل تیم منتخب استان اردبیل در تمام ردههای سنی خواهد بود.
کرامتی از راه اندازی سالن ۱۲ بهمن اردبیل به عنوان سالن تخصصی ورزشهای رزمی استان اردبیل خبر داد و گفت: بعد از اخذ مجوز قانونی سالن ۱۲ بهمن اردبیل به عنوان سالن تخصصی رشته رزمی فعال خواهد بود تا تیم منتخب استان تمرینات و آمادهسازی خود را برای حضور در لیگ و بازیهای ملی، آسیایی و جهانی در این سالن انجام دهد.
وی ادامه داد: این سالن به یاد شهید جنگ رمضان استان اردبیل شهید هادی بابایی نامگذاری، تجهیز و افتتاح خواهیم کرد.
رئیس هیئت انجمن ورزشهای رزمی استان اردبیل در ادامه افزود: با اسکان شایسته به ورزشکاران، مربیان و داوران شهرستانی سعی کردیم در خدمت تیم منتخب شهرستانها در هر چهار رده سنی باشیم تا مسابقات در بالاترین سطح برگزار شود.
کرامتی تصریح کرد: ما در رشته MMA دو ورزشکار قهرمان ملی داشتیم که امیر مهدی وظیفه از اصلاندوز و فاطمه شکوفا بودند که حتی دوبار برای کسب سهمیه آسیایی ناگویا اعزام شدند، اما با جدا شدن MMA از فدراسیون ورزشهای رزمی و تشکیل انجمن مستقل این رزومه از هیئت ما جدا شد.
وی بیان کرد: با راهاندازی سالن تخصصی ۱۲ بهمن ما لیگهای استانی را هر هفته در رده سنی چهارگانه برگزار خواهیم کرد و برای تشویق و ترغیب ورزشکاران رزمی قرار است کمربند قهرمانی به برترینها اعطا کنیم.
وی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و گفت: در این رویداد ورزشی میز یادبود امام شهید و شهدای میناب را طراحی کردیم تا این مسابقات با نام مبارک این شهدا حال هوای معنوی و حماسی پیدا کند.